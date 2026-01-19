Superleague: Σαρωτικός ο Ατρόμητος, 3-0 στον Βόλο

Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε το ματς στο Πανθεσσαλικό, με τον Ατρόμητο να ελέγχει απόλυτα την αναμέτρηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και να παίρνει μια άνετη νίκη με σκορ 3-0 επί του Βόλου για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο δεν μπήκε ποτέ στο ματς, παρουσιάζοντας κακή εικόνα χωρίς καθόλου ένταση, καθαρό μυαλό και επιθετικότητα, με αποτέλεσμα να πληρώσει κάθε λάθος της.

Από την άλλη, οι Περιστεριώτες εκμεταλλεύτηκαν όλες τις αδράνειες των γηπεδούχων, πατούσαν με χαρακτηριστική ευκολία στην αντίπαλη περιοχή και θα μπορούσε να είχε σκοράρει περισσότερα γκολ.

Με τη νίκη αυτή, ο Ατρόμητος έφτασε τους 16 βαθμούς και ανέβηκε στην 9η θέση, μόλις στο -3 από την 8η Κηφισιά, ενώ ο Βόλος παρέμεινε στους 25 βαθμούς και την 6η θέση, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει την τετράδα.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Χουάν Φεράντο παρέταξε τον Βόλο με 4-2-3-1 και τον Σιαμπάνη κάτω από την εστία. Η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας και Αμπάντα, με τους Κόμπα και Μπουζούκη στα χαφ. Στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Μύγας, στο αριστερό ο Λάμπρου και πίσω από τον κατά συνθήκη φορ Πίντσι, ο Χουάνπι.

Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Ατρόμητο και ο Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος ξεκίνησε με τον Κοσέλεφ κάτω από τα γκολπόστ. Την τετράδα της άμυνας απάρτιζαν οι Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ και Ούρονεν, ενώ στον άξονα βρέθηκαν οι Τσιγγάρας και Μουτουσαμί. Στο δεξί φτερό ο Γιουμπιτάνα, στο αριστερό ο Μπάκου και ο Μίχορλ πίσω από τον Τσαντίλα.

Το ματς:

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν πλήρως τους γηπεδούχους, οι οποίοι παρουσιάστηκαν νευρικοί, χωρίς καθαρό μυαλό και με πολλές κακές αποφάσεις κοντά στην περιοχή του Σιαμπάνη.

Η πίεση του Ατρομήτου απέδωσε καρπούς μόλις στο 2', όταν ο Μπάκου έκλεψε την μπάλα στον άξονα και βρήκε τον Γιουμπιτάνα, με τον τελευταίο να τελειώνει ιδανικά τη φάση για το 0-1. Ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 3', με την κεφαλιά του Λάμπρου να περνά λίγο άουτ, όμως αυτή η στιγμή δεν είχε συνέχεια.

Οι παίκτες του Περιστερίου συνέχισαν να εκμεταλλεύονται τα εύκολα λάθη του Βόλου και στο 10' διπλασίασαν τα τέρματά τους. Μετά από κάθετη του Γιουμπιτάνα και κακή εκτίμηση του Κάργα, ο Μίχορλ έπαιξε για τον Μπάκου που βρέθηκε ανενόχλητος μέσα στην περιοχή και έγραψε εύκολα το 0-2, βάζοντας από νωρίς γερές βάσεις νίκης.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Ατρόμητος είχε τον απόλυτο έλεγχο. Κυκλοφόρησε με άνεση την μπάλα, αναζητώντας χώρους στην πλάτη της άμυνας, ενώ ο Βόλος περιορίστηκε σε προσπάθειες με σέντρες από τα πλάγια, χωρίς ουσιαστική απειλή.

Οι Γιουμπιτάνα και Μίχορλ δοκίμασαν τα πόδια τους από μακριά, με τον Σιαμπάνη να επεμβαίνει, την ώρα που οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κάνουν λάθη και να δυσκολεύονται να ανεβάσουν ένταση.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έμεινε σταθερά στα μέτρα του Ατρόμητου, ο οποίος διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά του και δεν επέτρεψε στον Βόλο να γίνει ουσιαστικά απειλητικός. Οι γηπεδούχοι κράτησαν περισσότερο την μπάλα, όμως αδυνατούσαν να βρουν κάθετες επιλογές, με τις σέντρες από τα πλάγια να καθαρίζονται εύκολα από την άμυνα των φιλοξενούμενων.

Αντίθετα, ο Ατρόμητος ήταν αυτός που δημιούργησε τις μεγάλες φάσεις. Στο 53' ο Γιουμπιτάνα αστόχησε σε τετ α τετ, ενώ στο 56' ο Μανσούρ έχασε μοναδική ευκαιρία μέσα από τη μικρή περιοχή. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Σιαμπάνης κράτησε τον Βόλο όρθιο με εντυπωσιακές επεμβάσεις απέναντι σε Μπάκου και Γιουμπιτάνα, σε ένα διάστημα όπου οι παίκτες του Περιστερίου έμπαιναν στην περιοχή με χαρακτηριστική ευκολία.

Η ανωτερότητα του Ατρομήτου «σφραγίστηκε» στο 73', όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μίχορλ και κεφαλιά του Σταυρόπουλου, ο Τσιγγάρας πήρε το ριμπάουντ και από κοντά διαμόρφωσε το 3-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους. Λίγο νωρίτερα, ο Κέρκες είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο τον Στίβεν Τσούμπερ, που επέστρεψε στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

MVP: Ο Μακανά Μπάκου έκανε το κλέψιμο και την ασίστ στο πρώτο γκολ, σημείωσε το δεύτερο τέρμα του Ατρομήτου και είχε συνολικά μια αρκετά καλή παρουσία.

Η «σφυρίχτρα»: Ήρεμο βράδυ για τον Παπαδόπουλο χωρίς τη δύσκολη φάση και με το αποτέλεσμα να έχει κριθεί από νωρίς.

