Δεκάδες χιλιάδες κόσμου βρίσκονται από νωρίς στο State Farm Stadium, στην Αριζόνα, για να πουν το τελευταίο αντίο στον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονία του σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα - μια εξέλιξη που όξυνε το πολιτικό κλίμα στη χώρα.

Στο κατάμεστο στάδιο όπου γίνεται η τελετή βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπουργοί της κυβέρνησης και επιφανείς δεξιοί σχολιαστές.

Πολλοί φορούν κόκκινα, λευκά και μπλε ρούχα, καουμπόικες μπότες και καπέλα «Make America Great Again», δεδομένου ότι είχε ανακοινωθεί πως ο ενδυματολογικός κώδικας είναι «Sunday best – κόκκινο, λευκό ή μπλε».

Το State Farm Stadium, λίγο έξω από το Φοίνιξ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή, άνοιξε τις πόρτες του στις 18:00 το απόγευμα και μέχρι λίγα λεπτά πριν τις 21:00, οπότε και ξεκίνησε η τελετή, είχε γεμίσει ασφυκτικά από χιλιάδες κόσμου που περίμενε υπομονετικά για ώρες να περάσει τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας.

Ενδεικτικό των μέτρων ασφαλείας που ακολουθούν οι αρχές είναι ότι στους εισερχόμενους δεν επιτρέπεται ούτε καν να έχουν μαζί τους τσάντες ή άλλα αντικείμενα, τα οποία πολλοί άφησαν έξω από το στάδιο, με το προσωπικό ασφαλείας ελέγχει εξονυχιστικά ακόμα και αυτά.

Οι αρχές εκτιμούν ότι έως και 100.000 άνθρωποι αναμένεται να παραστούν στην Αριζόνα για την κηδεία του συντηρητικού ακτιβιστή, δεδομένου όμως ότι η χωρητικότητα του σταδίου ανέρχεται σε περίπου 63.000 θέσεις, όσοι δεν καταφέρουν να μπουν στο State Farm Stadium μπορούν να παρακολουθήσουν την τελετή από ένα γειτονικό στάδιο, 20.000 θέσεων, που έχει επίσης διατεθεί για αυτόν τον σκοπό.

Πολλοί άνθρωποι αναμένεται επίσης να παρακολουθήσουν την τελετή από τους εξωτερικούς χώρους του σταδίου, ενώ εκατομμύρια άλλοι από τα σπίτια τους, καθώς η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά στον λογαριασμό του Κερκ στην πλατφόρμα Rumble.

Στην τελετή αναμένεται να μιλήσει μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χεγκσέθ. Θα μιλήσουν επίσης ο πρώην παρουσιαστής του Fox News και νυν podcaster Τάκερ Κάρλσον, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ.

Η χήρα του ακτιβιστή, Ερίκα Κερκ, που θα αναλάβει την ηγεσία του Turning Point USA, έχει δεσμευθεί να συνεχίσει το έργο του συζύγου της. «Το κίνημα που έχτισε ο άντρας μου δεν θα πεθάνει», δήλωσε, προσθέτοντας: «Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμικό κάλεσμα».

Πηγή: skai.gr

