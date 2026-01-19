Η NASA κατέρριψε μια αλλόκοτη θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ισχυρίζεται ότι η Γη θα χάσει τη βαρύτητά της για επτά δευτερόλεπτα στις 12 Αυγούστου, αφού πρώτα προκάλεσε πανικό σε χιλιάδες χρήστες.

Η παράξενη αυτή θεωρία υποστηρίζει ότι στις 12 Αυγούστου, ακριβώς στις 14:33 GMT (9:33 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), η Γη θα χάσει τη βαρύτητά της για επτά δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, το «μυστικό» αυτό αποκαλύφθηκε σε ένα έγγραφο της NASA με τίτλο Project Anchor, το οποίο φέρεται να διέρρευσε τον Νοέμβριο του 2024. Η υποτιθέμενη καταστροφή, όπως ισχυρίζονται, θα μπορούσε να οδηγήσει σε τουλάχιστον «40 εκατομμύρια θανάτους από πτώσεις».

Όπως ήταν αναμενόμενο, χιλιάδες ανήσυχοι χρήστες κατέφυγαν στην Πλατφόρμα X για να συζητήσουν τους ισχυρισμούς. «Αν είναι ψεύτικο, γιατί έχει ημερομηνία, όνομα έργου και προϋπολογισμό;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης. Ένας άλλος σχολίασε με ανησυχία: «Θα υπάρξουν πάρα πολλοί τραυματισμοί όταν όλοι πέσουν ξανά κάτω, αν όντως συμβεί».

Πλέον, οι ειδικοί της NASA έβαλαν οριστικό τέλος στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι η θεωρία βασίζεται σε πλήρη παρεξήγηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η βαρύτητα.

Παρά τους ισχυρισμούς των συνωμοσιολόγων, δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη για διαρροή εγγράφου ή για το λεγόμενο Project Anchor στο διαδίκτυο πριν από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Εκπρόσωπος της NASA δήλωσε στον ιστότοπο ελέγχου γεγονότων Snopes:

«Η Γη δεν θα χάσει τη βαρύτητά της στις 12 Αυγούστου 2026. Η βαρύτητα της Γης, δηλαδή η συνολική βαρυτική της δύναμη, καθορίζεται από τη μάζα της.

Ο μόνος τρόπος για να χαθεί η βαρύτητα θα ήταν να χαθεί μάζα από το σύστημα της Γης, δηλαδή από τον πυρήνα, τον μανδύα, τον φλοιό, τους ωκεανούς, τα γήινα ύδατα και την ατμόσφαιρα».

Αν και η ακριβής προέλευση της θεωρίας παραμένει άγνωστη, μία από τις πρώτες αναφορές προήλθε από έναν χρήστη του Instagram με το όνομα @mr_danya_of.

Σε μια εκτενή ανάρτηση, ο χρήστης έγραψε: «Στις 12 Αυγούστου 2026, ο κόσμος θα χάσει τη βαρύτητα για επτά δευτερόλεπτα. Η NASA το γνωρίζει. Προετοιμάζεται αλλά δεν μας λέει γιατί».

Ισχυρίστηκε ότι αυτό θα προκαλούσε «40 εκατομμύρια θανάτους από πτώσεις, καταστροφή υποδομών, οικονομική κατάρρευση διάρκειας άνω των δέκα ετών και μαζικό πανικό».

Η ανάρτηση υποστήριζε ότι το φαινόμενο θα προκαλούνταν από «τη διασταύρωση βαρυτικών κυμάτων» που δημιουργούνται από τη σύγκρουση μαύρων τρυπών. Περιλάμβανε επίσης υποτιθέμενες λεπτομέρειες του Project Anchor, ισχυριζόμενη ότι είχε προϋπολογισμό «89 δισεκατομμύρια δολάρια» και ότι ήταν υπεύθυνο για την «κατασκευή υπόγειων καταφυγίων». Στην αμέσως επόμενη ανάρτησή του, ο ίδιος χρήστης διηγήθηκε μια εντελώς κατασκευασμένη ιστορία για την εξαφάνιση 600 ανθρώπων από την πόλη Πόρτλοκ της Αλάσκας το 2019.

Σε άλλες αναρτήσεις, ισχυριζόταν ότι εργαζόταν στη Google, σε νεκροτομείο, σε αποτεφρωτήριο, σε ξενώνα τελικής φροντίδας, ενώ παρουσιαζόταν και ως ψυχίατρος και εγκληματολόγος.

Ωστόσο, αυτές οι αντιφάσεις φαίνεται να πέρασαν απαρατήρητες από τους πολυάριθμους λογαριασμούς που αντέγραψαν αυτούσιο το αρχικό κείμενο και το διέδωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καθώς η θεωρία εξαπλωνόταν, άλλοι χρήστες πρόσθεταν περισσότερες «λεπτομέρειες» και υπερβολές.

Ένας έγραψε: «Η Γη αναμένεται να βιώσει συνθήκες “μηδενικής βαρύτητας” στις 12 Αυγούστου 2026, στις 14:33 UTC, όταν μια ολική έκλειψη Ηλίου θα περάσει πάνω από τον Αρκτικό Ωκεανό».

Ένας άλλος ανάρτησε βίντεο στο Instagram λέγοντας: «Ίσως γι’ αυτό όλοι αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι χτίζουν καταφύγια».

Σύντομα, οι συνωμοσιολόγοι άρχισαν να στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου, κατηγορώντας άλλους χρήστες ότι αποτελούν μέρος της συνωμοσίας.

«Η βαρύτητα ως θεωρία είναι κενή. Ωραία ψυχολογική επιχείρηση πάντως. Το Βαθύ Κράτος κρατά τα κουνέλια απασχολημένα σκάβοντας λαγούμια», έγραψε ένας χρήστης. «Ιδανική ψυχολογική επιχείρηση για να κρατήσουν τον κόσμο μέσα χωρίς να επιβάλουν lockdown», πρόσθεσε άλλος.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις περίπλοκες θεωρίες δεν έχει καμία βάση στην πραγματικότητα.

Αν και τα βαρυτικά κύματα είναι υπαρκτά και δημιουργούνται από συγκρούσεις μαύρων τρυπών, δεν μπορούν να προκαλέσουν την «απώλεια» της γήινης βαρύτητας.

Ο δρ Γουίλιαμ Άλστον, ειδικός στις μαύρες τρύπες από το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, δήλωσε στη Daily Mail: «Αυτές οι κυματώσεις είναι τόσο αδύναμες που χρειάστηκε να κατασκευάσουμε τα πιο ευαίσθητα όργανα ανίχνευσης για να τις εντοπίσουμε, τα παρατηρητήρια LIGO και Virgo. Τα κύματα αυτά περνούν συνεχώς μέσα από τη Γη και από εμάς τους ίδιους, προκαλώντας μια ανεπαίσθητη συμπίεση και έκταση· όμως αυτή η μεταβολή είναι πολλές φορές μικρότερη από το μέγεθος ενός ατόμου και περνά εντελώς απαρατήρητη».

Επιπλέον, επειδή τα βαρυτικά κύματα ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός, ο δρ Άλστον εξηγεί ότι οι θεωρητικοί της συνωμοσίας θα χρειάζονταν έναν «μηχανισμό που παραβιάζει τους νόμους της φυσικής» για να προβλέψουν την ημερομηνία άφιξής τους.

Παρομοίως, αν και όντως θα υπάρξει ηλιακή έκλειψη στις 12 Αυγούστου, αυτό δεν θα επηρεάσει με κανέναν τρόπο τη βαρύτητα της Γης. Μια ηλιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Σελήνη ευθυγραμμίζεται με τον Ήλιο, με αποτέλεσμα να τον καλύπτει από τη δική μας οπτική γωνία. Ο Ήλιος και η Σελήνη ασκούν πράγματι βαρυτική έλξη στη Γη, όμως αυτή δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης.

Ο εκπρόσωπος της NASA κατέληξε: «Μια ολική ηλιακή έκλειψη δεν έχει καμία ασυνήθιστη επίδραση στη βαρύτητα της Γης. Η βαρυτική έλξη του Ήλιου και της Σελήνης στη Γη, η οποία δεν επηρεάζει τη συνολική βαρύτητα του πλανήτη, αλλά τις παλιρροϊκές δυνάμεις, είναι πλήρως κατανοητή και προβλέψιμη δεκαετίες εκ των προτέρων».

