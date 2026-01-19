Μητσοτάκης: Προτιμώ αύξηση πραγματικών μισθών, παρά τη μείωση έμμεσων φόρων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», μετά από σχετική ερώτηση αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των μπλόκων.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ήταν μια συνάντηση μακρά σε διάρκεια, ενδιαφέρουσα , ειλικρινής, σχετικά ανοργάνωτη καθώς ήταν πολλοί εκπρόσωποι. Από πλευράς κυβέρνησης, εμείς επιδιώκαμε αυτό το διάλογο, οι πόρτες μας ήταν πάντα ανοικτές. Πολλά από τα ζητήματα που συζητήθηκαν θα μπορούσαν να είχαν συζητηθεί και όλη αυτή η ένταση να είχε εκτονωθεί νωρίτερα. Κάλλιο αργά πάρα ποτέ.

Εμείς ήμαστε από τη πρώτη στιγμή σαφείς ότι οποιεσδήποτε λύσεις θα πρέπει να σέβονται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, να είναι κοινωνικά δίκαιες και να εντάσσονται στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο είναι ταυτόχρονα και γενναιόδωρο και αυστηρό στο τι μας επιτρέπει και τι όχι να κάνουμε.

Θεωρώ ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μετάπτωσή του στη ΑΑΔΕ είναι το πρώτο αναγκαίο άλλα όχι ικανό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης να υπηρετήσει τον πραγματικό του τίτλο και να μην είναι μόνο υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων όπως δυστυχώς υπήρξε και επί δικών μας ημερών. Η χώρα χρειάζεται ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Αν δεν κάναμε αυτή τη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα χτίζαμε ουσιαστικά στην άμμο ενώ τώρα, σε σταθερά θεμέλια, θα οικοδομήσουμε αγροτική πολιτική που θα εξασφαλίζει ότι οι αγρότες θα λαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται».

Σε ερώτηση για την ανταπόκριση που βρήκε από την πλευρά των αγροτών των μπλόκων στη συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Είμαι άνθρωπος καλών προθέσεων αλλά δεν είμαι αφελής. Ξέρω ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις κρυβόντουσαν συγκεκριμένα κομματικά κριτήρια και μια λογική που έρχεται από το παρελθόν. Εντέλει όλοι θέλουμε να υπηρετήσουμε τον ίδιο σκοπό. Η διαφάνεια και η δικαιοσύνη είναι έννοιες αδιαπραγμάτευτες, δεν περισσεύουν χρήματα ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό και δεν θα επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος όπου πάνω στην ανάγκη να εκτονώσουμε μια κρίση, κυβερνήσεις έπαιρναν αποφάσεις οι οποίες δεν ήταν συμβατές με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και έτσι αναγκαζόμαστε να επιστρέφουμε τα χρήματα με τόκο. Μπορεί κάποιοι να έφευγαν ικανοποιημένοι αλλά ουσιαστικά τους είχαμε δώσει επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Προτιμώ να είμαι ενίοτε δυσάρεστος και να πω ότι κάποιες από τις διεκδικήσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν παρά να δώσουμε την εντύπωση ότι βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί».

Ο πρωθυπουργός σε ερώτηση τι πιστεύει ότι θα αποφασίσουν τώρα οι αγρότες στα μπλόκα απάντησε ως εξής: «Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική. Θα κάνουν συζητήσεις αύριο. Η κοινωνία έχει εξαντληθεί. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να μένουν στα μπλόκα. Νομίζω το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε κατάσταση.

Όταν μιλάμε για κρατική βία ας είμαστε προσεκτικοί. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις ήταν παράδοση στη χώρα μας. Το κλείσιμο δρόμων είναι παράνομο αλλά αντιμετωπιζόταν στο πλαίσιο ενός εθιμικού δικαίου. Νομίζω ότι πια με αφορμή και αυτές τις κινητοποιήσεις αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται.

Στις αρχικές κινητοποιήσεις - επειδή είχαμε όντως καθυστερήσεις - μπορεί να υπήρχε μεγαλύτερη κατανόηση. Θα επεδίωκα να υπάρχει αγροτική εκπροσώπηση πραγματική και αυτό να μας οδηγήσει ενδεχομένως στη δημιουργία αγροτικού επιμελητήριου, να έχουμε συνομιλητές. Εμείς πρέπει να μιλάμε με τους αγρότες συνέχεια. Όλα αυτά απαιτούν σταθερό και συνεχή διάλογο αλλά να ξέρουμε και εμείς ως εκλεγμένη κυβέρνηση με ποιους συνομιλούμε και ποιοι εκφράζουν τους αγρότες».

«Προτιμώ να αυξήσω τους πραγματικούς μισθούς»

Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων είπε ότι ενημερώνεται καλά για τους φακέλους των υπουργείων αλλά και ότι διαβάζει και θέματα «εκτός ύλης» με χρήσιμα ερεθίσματα για την καθημερινή του δουλειά.

«Δεν υπάρχει περίπτωση στις ΗΠΑ να πάρεις μάθημα διεθνών σχέσεων και να μην ξεκινήσεις με Θουκυδίδη», ανέφερε μεταξύ άλλων στην πορεία της κουβέντας.

Σε ερώτηση αν είναι φιλελεύθερος ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ως εξής: «Ναι, στο βαθμό που είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει σε μία οργανωμένη κοινωνία όπου πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ δημοκρατίας και ελευθερίας, να υπάρχει κράτος δικαίου το οποίο να υπερασπίζεται και τα δικαιώματα των μειοψηφιών. Με την έννοια του κλασικού φιλελεύθερου είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός ο οποίος δεν στερεί από το κράτος τη δυνατότητα να έχει έναν συγκεκριμένο παρεμβατικό και ρυθμιστικό ρόλο».

Σε επόμενη ερώτηση αν είναι ευχαριστημένος από τις μειώσεις στη φορολογία επί των ημερών της διακυβέρνησής του, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Όταν μιλάμε για φορολογία και φιλελευθερισμό να δούμε αν εντασσόμαστε σε λογική πιο νεοφιλελεύθερων πολιτικών που πιστεύουν ότι όλοι πρέπει να πληρώνουμε το ίδιο ποσοστό ή σε κλιμακωτή φορολόγηση. Εγώ πιστεύω στο δεύτερο. Εμείς υπηρετήσαμε με συνέπεια πολιτική μείωσης φόρων και στην ακίνητη περιουσία, και στο εισόδημα, και στο μέρισμα και στις επιχειρήσεις. Μειώσαμε πολλούς φόρους. Προτιμώ να αυξήσω πραγματικούς μισθούς και ο πολίτης να δει την αύξηση στο τέλος του μήνα παρά να πάω σε μείωση έμμεσων φόρων. Πετύχαμε να αυξήσουμε τα έσοδα μειώνοντας φόρους και γιατί καταπολεμήσαμε τη φοροδιαφυγή. Εκεί και με κάποια οριζόντια μέτρα αλλά κυρίως αξιοποιώντας την τεχνολογία έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Οι πιο πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν φόρους, εμείς και τους στόχους μας πετυχαίνουμε και μειώνουμε φόρους».

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια, ο πρωθυπουργός είπε ότι οι δεσμεύσεις του 2023 υλοποιούνται. «Στην συντριπτική πλειοψηφία αυτά που είπαμε , υλοποιούνται», τόνισε και είπε ότι πρώτη του υποχρέωση είναι να πει στους πολίτες ότι αυτά για τα οποία τον ψήφισαν τα κάνει. Είπε ότι η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι οι αυξήσεις των μισθών εξηγώντας ότι «εμείς θέλουμε πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, διπλάσια της Ευρώπης, και μείωση των ανισοτήτων εντός της χώρας και αυτό επιβάλλει και μία πολιτική που έχει και αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά».

«Οι πιο αδικημένοι στην οικονομία είναι οι άνεργοι. Ήταν έτσι το 2019, δεν ήταν. Τώρα οι επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και αυτό είναι καλύτερο πρόβλημα από το να έχεις ανεργία 18%», επισήμανε.

«Από την ισχυρότερη δυνατή θέση στον διάλογο με την Τουρκία»

«Οι ΗΠΑ ακολουθεί μια πολιτική που δεν θεωρεί τη βαθιά συμβιωτική σχέση με την Ευρώπη ως δεδομένο. Αυτό θα μας απασχολήσει στο έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο την Πέμπτη, θα πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Σίγουρα για εμάς Δύση είναι η Ευρώπη. Δεν θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη. Είμαστε Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι δυτική χώρα που ασπάζεται τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Αν ορίζουμε τη Δύση ως Ευρώπη συν Αμερική, αυτό δοκιμάζεται από δύο πλευρές γιατί δεν έχουμε τους ίδιους δεσμούς και με την ραγδαία άνοδο της Κίνας που θέτει σε αμφισβήτηση πολλά από αυτά που θεωρούσαμε ως δεδομένα. Αυτό που θεωρούσαμε ότι η Δύση είναι ο διαμορφωτής παγκόσμιων δεδομένων, δεν είναι πια δεδομένο. Δεν μπορεί κανείς να μην μελετά αυτά που γίνονται στην Κίνα», τόνισε.

Σε ερώτηση για την απάντηση της Δύσης σημείωσε ότι μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο χτίστηκε οικοδόμημα το οποίο για πρώτη φορά δοκιμάζεται με αυτή την ένταση. «Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει. Τρέφω βαθιά εκτίμηση για τις ΗΠΑ. Θα εξαντλήσω τις δυνατότητές μου για να πείσω ότι αυτή η πολιτική δεν είναι προς όφελος των ΗΠΑ. Νομίζω σε αυτή την γραμμή κινούνται και πολλοί ευρωπαίοι εταίροι», συμπλήρωσε.

«Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αγωνιστήκαμε να έχουμε πλαίσιο διεθνούς δικαίου. Αμφισβητήθηκε ανοιχτά στην Ουκρανία. Ο λόγος που την στηρίξαμε δεν είναι μόνο γιατί έχουμε κάθε λόγο να διαφυλάξουμε αυτό το πλαίσιο αλλά και γιατί δεν θα θέλαμε να βρεθούμε σε θέση να αμφισβητείται και η δική μας κυριαρχία μόνο και μόνο γιατί κάποιος μπορεί να είναι πιο ισχυρός από εμάς. Έχουμε ιερή υποχρέωση πρώτα και πάνω από όλα να ασφαλίσουμε την πατρίδα μας. Μπορούμε και να δαπανάμε 3% στην άμυνα και να κόβουμε φόρους γιατί ξέρουμε ότι όσο το διεθνές δίκαιο είναι το πλαίσιο που θέλουμε να πορευόμαστε, αν δεν προβάλλουμε ισχύ και ότι είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δίκαια, δεν μπορούμε να περιμένουμε βοήθεια από ένα πλαίσιο το οποίο σήμερα δοκιμάζεται», συνέχισε.

Σε ερώτηση σχετικά με τη σύλληψη του Μαδούρο είπε ότι δεν ήταν η στιγμή να σχολιάσει τη νομιμότητα, απάντησε, «γιατί ήταν 48 ώρες μετά».

«Με τον τρόπο μου έβαλα τα ζητήματα. Το έκανα με έναν τρόπο πιο διακριτικό. Και για να αποκρούσω ανιστόρητες συγκρίσεις σε σχέση με αυτό που έγινε στην Ουκρανία ή στην Κύπρο το 1974», συμπλήρωσε.

Για τη θέση της Ελλάδας στο ζήτημα της Γροιλανδίας, και αν έχουμε θέση άμυνας απέναντι στις ΗΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «δεν ξέρω ποιος τα λέει αυτά, εμείς είμαστε σαφείς και το μέλλον εξαρτάται από τη Δανία και τους κατοίκους της Γροιλανδίας».

Και πρόσθεσε: «Είναι νατοϊκό έδαφος και οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής του στάτους κβο θα ήταν καταστροφική. Θα συνιστούσε ευθεία αμφισβήτηση του ΝΑΤΟ και ενδεχομένως θα ήταν η σταγόνα που θα ξεχείλιζε το ποτήρι σε μια δύσκολη σχέση που έχουμε με τις ΗΠΑ. Η Γροιλανδία είναι μέρος του Βασιλείου της Δανίας και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Οι ΗΠΑ έχουν δίκιο ότι οι βόρειες χώρες πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με την ασφάλεια της Αρκτικής. Έχουν τη δυνατότητα και βάσεις να φτιάξουν στην Γροιλανδία, και περισσότερα στρατεύματα να στείλουν και οικονομικά να εκμεταλλευτούν την Γροιλανδία».

Για τα ελληνοτουρκικά ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Υπήρξα πάντα υπέρμαχος ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα την επεδίωξε. Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, έναρξη ερευνητικών δραστηριοτήτων νότια της Κρήτης. Εμείς ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο. Έχουμε μία διαφορά με την Τουρκία και είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Είναι το μόνο θέμα το οποίο θα μπορούσε να επιλυθεί από διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Η Ελλάδα έστειλε μήνυμα ότι θέλουμε να συζητούμε και όταν διαφωνούμε να μην φεύγει η διαφωνία από κάποιον έλεγχο. Έχει αποδώσει. Συνεργασία στο μεταναστευτικό, διαδικασία γρήγορης βίζας. Δεν είναι αμελητέα τα ζητήματα αυτά. Μπορούμε και πολυμερή σχήματα στη νοτιοανατολική μεσόγειο. Η Τουρκία είναι γείτονάς μας. Θα επιδιώκω πάντα καλές σχέσεις αλλά θέλω να προσέρχομαι σε αυτό το διάλογο από όσο πιο ισχυρή θέση για την πατρίδα μας».

Ερωτηθείς για τις εκλογές του 2027 και αναφερόμενος στην πολιτική αντιπαράθεση ο κ. Μητσοτάκης είπε αρχικά ότι αυτό που βλέπουμε ως κρίση θεσμών δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. «Υπάρχουν αρκετές εξηγήσεις. Προσωπικά θεωρώ ότι ο τρόπος που διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως παράγουν τοξικότητα και αρνητικό λόγο, και αυτό δημιουργεί δυσκολία για περιεκτικό διάλογο. Εγώ δεν μπορώ να είμαι υπόλογος για το τι κάνει η αντιπολίτευση. Προφανώς προσπαθώ να διαμορφώσω συνθήκες ήρεμου πολιτικού διαλόγου αλλά δεν μπορώ μόνος μου να επιβάλλω τους κανόνες του πολιτικού διαλόγου. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί που το Σύνταγμα επιβάλλει ευρύτερες συναινέσεις θα συνεννοηθούμε. Θέλω να πιστεύω ότι για τις ανεξάρτητες αρχές θα μπορέσουμε μέσα στον επόμενο μήνα να βρούμε συνεννόηση. Η συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ευκαιρία να δημιουργήσουμε πλαίσιο διαλόγου. Θέλουμε να αλλάξουμε το 86, το 16, το 24, το 100…αναφέρομαι σε συγκεκριμένα άρθρα. Την άνοιξη θέλω η σχετική επιτροπή να ξεκινήσει. Θα ανταποκριθούν τα κόμματα του κοινοβουλίου; Δεν εξαρτάται από μένα», συνέχισε.

«Έχω απορρίψει κάθε αλλαγή του εκλογικού νόμου και έχω εμπιστοσύνη στην κρίση των Ελλήνων πολιτών», απάντησε σε σχετική ερώτηση. «Δεν αλλάζουν οι κανόνες εν κινήσει. Είναι βασική μου αρχή. Αυτοί είναι οι κανόνες. Το ζήτημα δεν είναι ωφελιμιστικό αλλά βαθιά πεποίθηση ότι οι εκλογικοί κανόνες δεν αλλάζουν. Αυτό που θα γίνει είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους εκτός Ελλάδος συμπολίτες μας να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους», συμπλήρωσε.

«Το να ζητάτε από εμένα να είμαι υπόλογος για αυτά τα οποία λένε άλλοι πολιτικοί - είτε εκκολαπτόμενοι φερόμενοι πολιτικοί , δυνητικοί δημιουργοί νέων κομμάτων, παλιών κομμάτων ή τα υφιστάμενα κόμματα - το πώς εκφράζονται αυτό νομίζω ότι ζητάτε πιο πολλά από αυτά που μπορώ να κάνω», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

