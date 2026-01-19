Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει παρατηρήσεις σχετικά για Παρατήρηση Ωκεανών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνει την πρόσβαση στη θαλάσσια γνώση με την Πρωτοβουλία για την Παρατήρηση των Ωκεανών, η οποία συνιστά αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τους Ωκεανούς. Έχει ήδη δρομολογηθεί μια πρόσκληση υποβολής στοιχείων, με την οποία ενδιαφερόμενα μέρη, εμπειρογνώμονες, και πολίτες καλούνται να συμβάλουν στη διαμόρφωση αυτής της καθοριστικής πρωτοβουλίας. H διαδικασία αυτή, που θα παραμείνει ανοικτή έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026, θέλει να διαμορφώσει ένα μέλλον στο οποίο η Ευρώπη θα έχει ηγετική θέση παγκοσμίως ως προς την παρατήρηση των ωκεανών και τις σχετικές τεχνολογικές εξελίξεις.

Η Πρωτοβουλία για την Παρατήρηση των Ωκεανών αναμένεται να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό συντονισμό όσον αφορά τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων για τους ωκεανούς, ανοίγοντας τον δρόμο για αξιόπιστη προσβασιμότητα στα θαλάσσια δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να αυξηθεί η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην αξιακή αλυσίδα των θαλάσσιων γνώσεων, που είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, και η ανθεκτικότητα των ακτών. Επιπλέον, η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να δημιουργήσει, έως το 2030, μια λειτουργική ευρωπαϊκή πλατφόρμα Digital Twin of the Ocean (ψηφιακό δίδυμο του ωκεανού). Φιλοδοξία της είναι να καταστήσει τις γνώσεις για τους ωκεανούς εύκολα προσβάσιμες στους πολίτες, τους επιχειρηματίες, τους επιστήμονες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, με καινοτόμα, φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία διάδρασης και απεικόνισης. Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό των πλέον αποτελεσματικών τρόπων για την αποκατάσταση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων, τη στήριξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, καθώς και τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η πρωτοβουλία, η οποία ανακοινώθηκε αρχικά στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς, απηχεί τη δέσμευση της Ευρώπης να ενισχύσει τις ικανότητές της στην παρατήρηση των ωκεανών, σε μια κατάσταση που τα γεωπολιτικά τοπία μεταβάλλονται διαρκώς. Βασικοί τομείς ενδιαφέροντος είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων για τη θάλασσα, η προώθηση της έρευνας, και η τόνωση της καινοτομίας. Θα αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες παρατήρησης των ωκεανών και θα καταβληθούν προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς για τις τεχνολογίες αυτές. Επίσης, θα ενισχυθεί η διακυβέρνηση και η ολοκλήρωση βασικών πόρων, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας και η Θαλάσσια Υπηρεσία Copernicus.

Ακόμη, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, της ψηφιοποίησης και της νομικής απλούστευσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρατήρησης των Ωκεανών. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η στενή διεθνής επιστημονική συνεργασία, η τήρηση ασφαλών ροών ιστορικών δεδομένων, και η διαφύλαξη των γνωσιακών πόρων για τη θάλασσα.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ανάδειξη της παρατήρησης των ωκεανών στη συλλογική συνείδηση. Η καλύτερη κατανόηση των ωκεάνιων ζητημάτων από το κοινό, μέσω της επιστήμης, της εκπαίδευσης, και των τεχνών θα εμβαθύνει τη σύνδεση των πολιτών με τους ωκεανούς.

Λένα Φλυτζάνη

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.