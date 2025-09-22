ΟΗΕ: Ρώσοι γιατροί εμπλέκονται σε βασανιστήρια κρατουμένων

Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στη Ρωσία εμπλέκονται σε βασανιστήρια πολιτικών κρατουμένων, σύμφωνα με την έκθεση εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Η Μαριάνα Κατζάροβα, ειδική εισηγήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, τεκμηρίωσε τουλάχιστον 50 παρόμοιες περιπτώσεις κακομεταχείρισης, όπως δήλωσε η ίδια σήμερα στη Γενεύη. «Δυστυχώς, η καταστολή εντός της Ρωσίας κλιμακώνεται», δήλωσε η Βουλγάρα εμπειρογνώμονας κατά την παρουσίαση της έκθεσης της.

Η Κατζάροβα μίλησε για ένα κρατικό σύστημα που βασίζεται στον φόβο και την τιμωρία, όπου οι πολιτικοί κρατούμενοι διώκονται, βασανίζονται, φιμώνονται και υποβάλλονται σε αναγκαστικές ψυχιατρικές θεραπείες.

Οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον εναντίον των διαφωνούντων: «Πολλοί βρίσκονται στη φυλακή όχι για εγκλήματα αλλά για το σθένος τους» είπε.

Η Κατζάροβα ανέφερε ότι μίλησε με περισσότερους από 200 Ρώσους και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους οποίους έλαβε περίπου 100 αναφορές.

Η Ρωσία δεν συνεργάζεται με την έρευνα, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα ενόψει της συνόδου και δεν ανταποκρίθηκε στην τελευταία έκθεση.

Η Κατζάροβα αναφέρθηκε στην περίπτωση ενός Ουκρανού στρατιώτη που τραυματίστηκε σε αιχμαλωσία. Ένας γιατρός πραγματοποίησε σωστά την επέμβαση, αλλά στη συνέχεια μαρκάρισε την κοιλιά του με τις λέξεις «Δόξα στη Ρωσία».

Σε άλλες περιπτώσεις, νοσηλευτικό προσωπικό είχε εμπλακεί ενεργά σε βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ και έδινε οδηγίες στους βασανιστές για τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν.

Οι γιατροί φέρονται να παρέμεναν άπραγοι ενώ οι κρατούμενοι ξυλοκοπούνταν και κακοποιούνταν. Άλλοι κρατούμενοι υπέστησαν ψυχιατρικές θεραπείες που τους είχαν επιβληθεί με καταναγκασμό.

Από τις αρχές του 2024 έως τα μέσα του 2025, τουλάχιστον 912 άνθρωποι κατηγορήθηκαν για πολιτικούς λόγους, με 390 να τεθούν υπό κράτηση. Πολλοί συνελήφθησαν για τις φιλειρηνικές τους διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αποτελείται από 47 μέλη- κράτη, καθένα από τα οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με τριετή θητεία. Το Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με ψηφοφορία για να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες χώρες, περιοχές ή για θεματικά ζητήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.