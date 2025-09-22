Πώς ο θάνατος του Τσάρλι Κερκ μπορεί να επηρεάσει το μέλλον του MAGA

Καμία διάθεση δεν έδειξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τον διχασμό που βασανίζει τη χώρα στον επικήδειο λόγο που έβγαλε στην τελετή για τον Τσάρλι Κερκ χθες, Κυριακή.

Αντίθετα, επιβεβαίωσε ότι η άμεση πολιτική συνέπεια της σοκαριστικής δολοφονίας του Κερκ θα είναι περισσότερη πολιτική διχόνοια. Ο χθεσινός επικήδειος ήταν για πολλούς ένας αξιοσημείωτος ωριαίος λόγος για μια ζωή που έληξε σκληρά σε πολύ νεαρή ηλικία και μια ματιά στο μέλλον του κινήματος MAGA. Αυτό που άφησε όμως να εννοηθεί ευθέως και σκόπιμα ο Τραμπ ήταν ότι η συγχώρεση και η ενότητα ήταν για τους άλλους και ότι θα χρησιμοποιήσει τη δολοφονία του Κερκ για να εντείνει τις προσπάθειές του επιβάλλοντας την προσωπική του εξουσία ακόμη πιο ανελέητα, σχολιάζει σε δημοσίευμά του το CNN.

Ο Τραμπ περιέγραψε τον ιδρυτή του Turning Point USA ως «έναν ιεραπόστολο με ευγενές πνεύμα και έναν σπουδαίο σκοπό». Έναν άνθρωπο που όπως είπε δε μισούσε τους αντιπάλους του, σε αντίθεση με τον ίδιο. Ο αμερικανός πρόεδρος, έσπευσε σε αυτό το σημείο να κάνει τον απαραίτητο διαχωρισμό λέγοντας πως σε αυτό το κομμάτι διαφωνεί με τον Κερκ αφού όπως είπε «εδώ διαφώνησα με τον Τσάρλι. Μισώ τον αντίπαλό μου. Και δεν θέλω το καλύτερο για αυτούς».

Ωστόσο, όσοι είναι εξοικειωμένοι με τις ομιλίες του Τραμπ την τελευταία δεκαετία δεν θα πρέπει να εκπλήσσονται με την ομιλία του, η οποία να μεν ήταν γεμάτη ευγνωμοσύνη για τον Κερκ, αλλά ήταν επίσης γεμάτη με τις δικές του πολιτικές ανησυχίες, σχολιάζει το CNN.

Ο Τραμπ εξέδωσε νέες προειδοποιήσεις ότι θα απαντούσε στη δολοφονία του Κερκ με καταστολή των «ριζοσπαστικών» αριστερών ομάδων που κατηγορεί ότι υποκινούν βία εναντίον των συντηρητικών. Επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης και τους προοδευτικούς, υποσχέθηκε να εντείνει την καταστολή του εγκλήματος και μάλιστα επέστρεψε στην εμμονή του ότι οι εκλογές του 2020 είχαν κλαπεί.

Η χώρα ίσως να ήλπιζε σε περισσότερα από τον Τραμπ. Πολλοί νομοθέτες φοβούνται να κάνουν δημόσια προεκλογική εκστρατεία μετά τον θάνατο του Κερκ και άλλες πολιτικές βιαιότητες, οι οποίες έχουν βάλει στο στόχαστρο τον πρόεδρο και αρκετούς Δημοκρατικούς τα τελευταία χρόνια. Εκατομμύρια άνθρωποι που δεν υποστήριξαν τον Τραμπ αισθάνονται ότι απειλούνται.

Αλλά δηλώνοντας επιδεικτικά ο Τραμπ πώς διαφέρει από τον Κερκ ήταν σαν να ξεκαθάρισε ότι ήθελε οι Αμερικανοί να αντιλαμβάνονται κάτι για τον εαυτό του σχολιάζει το δημοσίευμα. Ποτέ δεν προσποιήθηκε ότι είναι ηγέτης για όλους τους Αμερικανούς, όπως έκαναν οι περισσότεροι προκάτοχοί του - ακόμα κι αν δεν τήρησαν την πρόθεσή τους. Αυτή η ειλικρίνεια του Τραμπ μπορεί να απογοήτευσε ορισμένους από τους συναδέλφους του Ρεπουμπλικάνους και πολλούς εκτός κόμματος, αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να πει ότι ήταν έκπληξη. Πολλοί συντηρητικοί πιθανότατα εστίασαν περισσότερο στα γενναιόδωρα λόγια του για τον Κερκ και έχουν από καιρό συμφιλιωθεί με την προσωπικότητά του.

Μια συναρπαστική ματιά στο εξελισσόμενο κίνημα MAGA

Μέχρι να μιλήσει ο Τραμπ, η επιμνημόσυνη δέηση του Κερκ παρείχε μια συναρπαστική τομογραφία του κινήματος «Make America Great Again» και πιθανών νέων κατευθύνσεων για τον σύγχρονο συντηρητισμό. Έδειξε ακριβώς γιατί ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές πέρυσι και έδειξε πόσο πολύ θα λείψει η απώλεια του Κερκ και η ικανότητά του να διευρύνει τον συνασπισμό MAGA και να ενώνει διαφορετικές πολιτικές ομάδες σε ένα νικηφόρο κίνημα τα επόμενα χρόνια.

Ενώ ο πόνος για την απώλεια του Κερκ ήταν εμφανής ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες πενθούντες, υπήρχε επίσης η αίσθηση ότι οι οπαδοί του συγκεντρώνονται, καθώς η Turning Point USA προετοιμάζεται να γίνει μια ισχυρότερη δύναμη.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι επρόκειτο για μια σπάνια εκδήλωση της MAGA που αφορούσε τον Τραμπ και δεν αφορούσε αποκλειστικά τον αμερικανό πρόεδρο. Ως εκ τούτου, υπαινίχθηκε την πιθανή εξέλιξη του λαϊκιστικού συντηρητισμού μετά την αποχώρηση του προέδρου από την πολιτική σκηνή.

Ο Κερκ βοήθησε τον Τραμπ να κερδίσει. Αλλά τι ακολουθεί;

Πολλοί ομιλητές εξήγησαν πόσο σημαντικός ήταν ο Κερκ για τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2024. Η Σούζι Γουάιλς, επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, επαίνεσε το ταξίδι του Κερκ σε φιλελεύθερες πανεπιστημιουπόλεις και είπε ότι έφερε νέους ανθρώπους στο κίνημα και «τους έκανε να καταλάβουν ότι ανήκουν κάπου».

Ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, απέδωσε στον Κερκ τη σύνδεση του με τον Τραμπ.

Αλλά τώρα που ο Κερκ έχει φύγει, και τα κινήματα MAGA και Turning Point αντιμετωπίζουν σύνθετα ερωτήματα.

Αν ο Κερκ ήταν τόσο πολύτιμος όσο έλεγαν όλοι - και τα μετεκλογικά στοιχεία δείχνουν ότι όντως έφερε βασικούς ψηφοφόρους στον Τραμπ - το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να μπει στη θέση του; Η απάντηση σε αυτό φαίνεται να πιέζει τους Ρεπουμπλικάνους καθώς μάλιστα οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 πλησιάζουν και οι ορδές των νεότερων ψηφοφόρων του είναι πιθανό να είναι λιγότερο αφοσιωμένοι σε σχέση με την προεδρική κούρσα.

Αλλά για το αν τελικά ο θάνατός θα έχει τόσο σοβαρές συνέπειες θα φανεί στο μέλλον, καταλήγει το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

