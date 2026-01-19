Λογαριασμός
Κάγια Κάλας: Να σταματήσουν αμέσως όλες οι στρατιωτικές δραστηριότητες στη Συρία

Η Κάγια Κάλας της ΕΕ ζήτησε την άμεση διακοπή όλων των στρατιωτικών ενεργειών στη Συρία, τονίζοντας πως η εκεχειρία κυβέρνησης και ΣΔΔ είναι κρίσιμη

Η ΕΕ ζητά άμεσο τερματισμό όλων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στη Συρία

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας κάλεσε σήμερα να "σταματήσουν αμέσως όλες οι στρατιωτικές δραστηριότητες" στη Συρία, την επομένη της ανακοίνωσης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των κυβερνητικών στρατευμάτων και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι.

"Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των μεταβατικών συριακών αρχών και των ΣΔΔ είναι ένα καθοριστικό βήμα προκειμένου η χώρα να μην βυθιστεί εκ νέου στην αναταραχή", δήλωσε ενώ οι μάχες συνεχίστηκαν σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

