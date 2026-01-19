Ο Ζελένκσι ανακοίνωσε το νέο σύστημα αεράμυνας της Ουκρανίας

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εισάγουν μια νέα πτυχή της αεράμυνας για να μετασχηματίσουν το σύστημά τους, η οποία αποτελείται από μικρές ομάδες που αναπτύσσουν αναχαιτιστικά drones, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις, δήλωσε τη Δευτέρα, 19/1, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να ανακάμπτει από ένα κύμα ρωσικών πληγμάτων νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τα οποία διέκοψαν την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση σε χιλιάδες πολυκατοικίες, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα Κίεβο. Ο Ζελένσκι έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει την ενίσχυση της αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης βοήθειας από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας.

«Θα υπάρξει μια νέα προσέγγιση στη χρήση της αεράμυνας από την Πολεμική Αεροπορία, όσον αφορά τις κινητές ομάδες πυρός, τα αναχαιτιστικά drones και άλλα “βραχέος βεληνεκούς” μέσα αεράμυνας», είπε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό του βιντεομήνυμα. «Το σύστημα θα μετασχηματιστεί».

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε τον διορισμό νέου αναπληρωτή διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πάβλο Γελιζάροφ, για την επίβλεψη και την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει ραγδαία το σύστημα παραγωγής drones από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε την εισβολή στη μικρότερη γειτονική της χώρα τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει δώσει έμφαση στα αναχαιτιστικά drones ως έναν αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο αντιμετώπισης των ρωσικών πληγμάτων.

Στις δηλώσεις του, ο Ζελένσκι προειδοποίησε τους Ουκρανούς να είναι «εξαιρετικά σε εγρήγορση» ενόψει των αναμενόμενων νέων ρωσικών επιθέσεων.

«Η Ρωσία έχει προετοιμαστεί για ένα πλήγμα, ένα μαζικό πλήγμα, και περιμένει τη στιγμή να το πραγματοποιήσει», είπε, προτρέποντας κάθε περιοχή της χώρας να «είναι έτοιμη να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να βοηθήσει τους ανθρώπους».

Τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα προειδοποίησαν το σαββατοκύριακο ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν διαπιστώσει πως η Ρωσία διεξάγει αναγνώριση συγκεκριμένων στόχων, ιδίως υποσταθμών που τροφοδοτούν πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι έδωσε εντολή στην πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο να λάβει αποφάσεις αυτή την εβδομάδα σχετικά με τις δυσκολίες από τις πρόσφατες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων μπόνους για δεκάδες χιλιάδες μέλη συνεργείων έκτακτης ανάγκης που αποκαθιστούν τη θέρμανση και την ηλεκτροδότηση.

