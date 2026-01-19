Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Άχμεντ αλ-Σαράα

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησαν τις εξελίξεις στη Συρία σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, ανακοίνωσε η συριακή προεδρία.

Οι δύο ηγέτες τόνισαν την ανάγκη διαφύλαξης των δικαιωμάτων του κουρδικού λαού στο πλαίσιο του συριακού κράτους και συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Την Κυριακή, η συριακή κυβέρνηση υπέγραψε μια ευρείας κλίμακας συμφωνία ενσωμάτωσης με τις κουρδικής ηγεσίας Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, αν και οι εντάσεις συνεχίστηκαν και την επόμενη ημέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.