Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF) υπογράμμισε χθες Τετάρτη πως ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου πλήττει τη ζωή και τη μόρφωση των παιδιών στον Λίβανο.

Δεκάδες σχολεία στον νότιο Λίβανο έχουν κλείσει από την 8η Οκτωβρίου, όταν άρχισε η κλιμάκωση των συγκρούσεων ανάμεσα σε παλαιστινιακές οργανώσεις, το λιβανικό σιιτικό ένοπλο κίνημα Χεζμπολά και τον ισραηλινό στρατό, εξήγησε η UNICEF σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Πρόσθεσε ότι η προσέλευση των μαθητών στα σχολεία που παραμένουν ανοικτά αλλά βρίσκονται κοντά στα σύνορα Λιβάνου/Ισραήλ είναι χαμηλή.

Η UNICEF επισήμανε πως αυτή η νέα κρίση προστίθεται στην προϋπάρχουσα: καταγραφόταν ήδη σωρεία προβλημάτων για πολλά παιδιά στον Λίβανο, καθώς εν μέσω ραγδαίας επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης στη χώρα, μέρος τους (τουλάχιστον το 16%) είχε ήδη εγκαταλείψει το σχολείο για να πάει να βρει δουλειά σε πολύ μικρή ηλικία.

Αυτή η διπλή «φρικτή κρίση διαβρώνει την παιδική ηλικία εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών. Το βάρος της συντρίβει τα όνειρα των παιδιών και τους στερεί τη μόρφωση, την ευτυχία και το μέλλον τους», τόνισε ο Εντουάρ Μπεγκμπεντέρ, αντιπρόσωπος της Γιούνισεφ στον Λίβανο.

Πρόσθεσε πως τα δεινά που υπομένουν τα παιδιά στον Λίβανο πρέπει να σταματήσουν.

«Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να εγγυηθούμε πως κάθε παιδί στον Λίβανο πάει σχολείο και μορφώνεται, προστατεύεται από κάθε σωματική και ψυχική βία και του προσφέρεται η ευκαιρία να αναπτυχθεί και να συνεισφέρει στην κοινωνία», επέμεινε ο κ. Μπεγκμπεντέρ.

Στα τέλη του 2019, η χώρα της Μεσογείου βυθίστηκε στη χειρότερη οικονομική κρίση της ιστορίας της.

Η κρίση αποδίδεται εν μέρει στην ενδημική διαφθορά, φαινόμενο που μαστίζει την οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας για δεκαετίες. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τα τρία τέταρτα του λιβανικού πληθυσμού, που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια, ζουν στη φτώχεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

