Επίθεση στο Κολοράντο: Ο δράστης σχεδίαζε ένα χρόνο πριν την επίθεση με μολότοφ

Επί ένα χρόνο σχεδίαζε την επίθεση ο άνδρας που κατηγορείται ότι έριξε βόμβες μολότοφ σε διαδηλωτές που συμμετείχαν σε πορεία για τους Ισραηλινούς ομήρους στο Κολοράντο την Κυριακή σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ο 45χρονος Αιγύπτιος Μοχάμεντ Σαμπρί Σόλιμαν, ο οποίος κατηγορείται για ομοσπονδιακό έγκλημα μίσους, καθώς και για πολιτειακές κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, επίθεση και χρήση εκρηκτικού μηχανισμού, εμφανίστηκε για λίγο στο δικαστήριο τη Δευτέρα μέσω βίντεο από τις φυλακές της κομητείας Μπόλντερ για λιγότερο από πέντε λεπτά, όρθιος και φορώντας μια πορτοκαλί φόρμα.

Απάντησε «ναι» σε ορισμένες διαδικαστικές ερωτήσεις του δικαστή, αλλά κατά τα άλλα δεν μίλησε. Το δικαστήριο όρισε ημερομηνία για την επίσημη υποβολή κατηγοριών αυτήν την Πέμπτη.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι πιστεύουν ότι έδρασε μόνος του.

🇺🇸#US #Boulder #Colorado #PearlStreetMall #Attack #MohamedSabrySoliman #AttemptedMurder

Mohamed Sabry Soliman, the suspect in a petrol bomb attack against a group of pro-Israel demonstrators in Colorado, USA, has appeared in court.



He allegedly said he "wanted them all to die."… pic.twitter.com/45Iyv0SDQ5 — News 🛰️ (@EUFreeCitizen) June 2, 2025

Σε μια συνέντευξη που έδωσε μετά τη σύλληψή του, ο κ. Σόλιμαν είπε στην αστυνομία ότι σχεδίαζε την επίθεση εδώ και ένα χρόνο, η οποία θα πραγματοποιούνταν μετά την αποφοίτηση της κόρης του από το λύκειο, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση εντάλματος σύλληψης από το FBI.

Είπε στην αστυνομία ότι ήθελε να «σκοτώσει όλους τους Σιωνιστές» και ότι θα πραγματοποιούσε ξανά την επίθεση, ανέφεραν τα δικαστικά έγγραφα.

Εκτός από τις σβησμένες μολότοφ, σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και ψεκαστήρας ζιζανίων με σακίδιο πλάτης που περιείχε βενζίνη οκτανίων.

Ο Σόλιμαν ντύθηκε κηπουρός με πορτοκαλί γιλέκο για να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο το πλήθος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Είπε ότι παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube για το πώς να φτιάχνει μολότοφ, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Οι ερευνητές λένε ότι τους είπε ότι έμαθε να πυροβολεί με την ελπίδα να αποκτήσει άδεια για κρυφή οπλοφορίας, αλλά κατέληξε να χρησιμοποιεί βόμβες μολότοφ επειδή η μεταναστευτική του κατάσταση τον εμπόδιζε να έχει πρόσβαση σε πυροβόλα όπλα.

Ο Σόλιμαν οδήγησε από το σπίτι του στο Κολοράντο Σπρινγκς στο Μπόλντερ, φτάνοντας πέντε λεπτά πριν από τη συνάντηση της ομάδας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Φέρεται να είπε ότι αγόρασε βενζίνη καθ' οδόν προς την επίθεση.

Σύμφωνα με το FBI, καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Σόλιμαν είπε ότι μισούσε τους Σιωνιστές και τους στοχοποιούσε επειδή πρέπει να σταματήσουν να καταλαμβάνουν «τη γη μας», κάτι που, όπως είπε, ήταν μια αναφορά στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Σόλιμαν φέρεται να είπε στους αξιωματούχους ότι άφησε το iPhone του κρυμμένο σε ένα συρτάρι το οποίο περιείχε μηνύματα προς την οικογένειά του, τη σύζυγό του και τα πέντε παιδιά του. Η σύζυγός του αργότερα έφερε το iPhone στους αξιωματούχους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσαν τη Δευτέρα ότι δεν υπήρχαν προηγούμενες ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος αποτελούσε απειλή.

Ο Σόλιμαν μετακόμισε στο Κολοράντο Σπρινγκς πριν από τρία χρόνια και προηγουμένως είχε ζήσει 17 χρόνια στο Κουβέιτ.

Το 2022, ο Σόλιμαν έφτασε στην Καλιφόρνια με μη μεταναστευτική βίζα που έληξε τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές στο CBS News.

Αξιωματούχοι της εσωτερικής ασφάλειας δήλωσαν ότι υπέβαλε αίτηση ασύλου ένα μήνα μετά την άφιξή του, αλλά δεν παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης μετανάστευσης ή εάν επιλύθηκε.

Ο Σόλιμαν εργαζόταν ως οδηγός διανομής φαγητού για την Uber από το 2023, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο CBS.

Σύμφωνα με την εταιρεία, όταν άρχισε να εργάζεται για αυτούς, πληρούσε όλες τις απαιτήσεις της Uber, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης ελέγχου ποινικού μητρώου και ελέγχου ιστορικού οδήγησης, της προσκόμισης ταυτότητας με φωτογραφία και της κατοχής έγκυρου αριθμού κοινωνικής ασφάλισης.

Κατά την επίθεση του Σόλιμαν σε ομάδα φιλοϊσραηλινών διαδηλωτών εντοπίστηκαν τουλάχιστον 16 σβησμένες μολότοφ σε κοντινή απόσταση αργότερα. Οι ερευνητές λένε ότι στοχοποίησε την ομάδα αφού τις βρήκε στο διαδίκτυο.

Είναι η τελευταία επίθεση εναντίον μελών της εβραϊκής κοινότητας της Αμερικής.

Αξιωματούχοι λένε ότι ο κ. Σόλιμαν πέταξε δύο εμπρηστικούς μηχανισμούς στη συγκέντρωση στο Pearl Street Mall, με οκτώ από τα θύματα να έχουν υποστεί εγκαύματα.

Δώδεκα άτομα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ανδρών και τεσσάρων γυναικών ηλικίας μεταξύ 52 και 88 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τραύματα που κυμαίνονταν από ελαφρά έως σοβαρά.

Οι αρχές είχαν ανακοινώσει προηγουμένως οκτώ θύματα, αλλά τη Δευτέρα εμφανίστηκαν άλλα τέσσερα με ελαφρά τραύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.