Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης στη Γάζα αφού τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά καθώς περίμεναν την διανομή βοήθειας στην περιοχή της Ράφα, μετέδωσαν την Τρίτη μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χαμάς.

Παράλληλα, παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς με στόχο σκηνές εκτοπισμένων στην περιοχή Asdaa δυτικά της Άσντα και την περιοχή αλ-Μπαράκα στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Η πολιτική προστασία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο νότιο τμήμα στη Λωρίδα της Γάζας από πυρά του στρατού του Ισραήλ.

«Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν (...) όταν οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής άνοιξαν πυρ με άρματα μάχης και drones εναντίον χιλιάδων πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στον κυκλικό κόμβο αλ Αλάμ, στην περιοχή αλ Μαουάσι, βορειοδυτικά της Ράφας» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τη δολοφονία Παλαιστινίων κοντά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα την Κυριακή, εν μέσω αμφισβητούμενων αναφορών ότι οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που περίμεναν να παραλάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι δέχτηκαν πυρά ενώ περίμεναν τρόφιμα από το κέντρο στη Ράφα που διοικείται από το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσε ότι το νοσοκομείο του δέχθηκε 179 τραυματίες, εκ των οποίων οι 21 ήταν νεκροί. Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας που διοικείται από τη Χαμάς ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε 31.

Πάντως, την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε ότι τα στρατεύματά του πυροβόλησαν πολίτες κοντά ή εντός του χώρου και δήλωσε ότι οι αναφορές περί αυτού ήταν ψευδείς.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι δεν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Κατάρ, αφότου η Χαμάς ζήτησε αλλαγές στο σχέδιο του απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, για μια συμφωνία ομήρων.

Ωστόσο, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι «οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν σταματήσει, οι προσπάθειες των μεσολαβητών συνεχίζονται».

