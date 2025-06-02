ΟΗΕ για την επίθεση στο Κολοράντο: Τα Ηνωμένα Έθνη αντιτίθενται σε κάθε μορφή αντισημιτισμού

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το πρόσφατο κύμα αντισημιτικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης επίθεσης στο Μπόλντερ του Κολοράντο και του βανδαλισμού εβραϊκών μνημείων στη Γαλλία, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ μετέφερε την κατηγορηματική καταδίκη του Γενικού Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Μπορώ να σας πω ότι ο Γενικός Γραμματέας καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις πράξεις», δήλωσε, τονίζοντας ότι «τα Ηνωμένα Έθνη «αντιτίθενται σθεναρά σε κάθε μορφή αντισημιτισμού, καθώς και σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις εξτρεμισμού και κάθε υποκίνηση θρησκευτικού μίσους και βίας».

Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας «ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων ώστε οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν».

Πηγή: skai.gr

