Τουρκία: Ο εισαγγελέας ζητά να απαγορευτεί η πολιτική δράση στον Ιμάμογλου

Σε νέες κατηγορίες εναντίον του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, προχώρησαν οι εισαγγελικές αρχές της Τουρκίας, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας κατηγορεί τον Ιμάμογλου και άλλα 11 άτομα, μεταξύ αυτών και τον δήμαρχο της Σμύρνης, ότι είχαν παρέμβει παράνομα στο συνέδριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν από 1,5-2 χρόνια ώστε να εκλεγεί ο νυν πρόεδρος Οζέλ, αντί του Κιλιτσντάρογλου.

Στο πλαίσιο αυτό ζητεί την επιβολή ποινής κάθειρξης τριών ετών στον Ιμάμογλου, που σημαίνει απαγόρευση της πολιτικής δράσης για τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα, οι εξελίξεις αυτές, όπως σημειώνει ο Μανώλης Κωστίδης, έχουν πυροδοτήσει σενάρια για ακύρωση του αποτελέσματος του συνεδρίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αναλυτές να σημειώνουν ότι υπάρχει πιθανότητα να οριστεί κρατικός επίτροπος στο κόμμα ο πρώην πρόεδρος Κιλιτσντάρογλου.

Σημάδι Ερντογάν πως θα μείνει στην εξουσία μέχρι τον θάνατό του

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια ομιλίας του έδωσε ένα δείγμα των πολιτικών προθέσεών του.

«Υπήρχαν εκείνοι που προέβλεπαν τη διάρκεια της ζωής μας (θητείας μας) από τίτλους εφημερίδων. Υπήρχαν εκείνοι που υποτίθεται ότι μας έδειχναν μέρη σε χάρτες. Υπήρχαν εκείνοι που μας συκοφαντούσαν απαίσια, μας επιτίθεντο και τόλμησαν να μας βάλουν στη θέση μας, εμπιστευόμενοι τους ιμπεριαλιστές αφέντες τους. Κανένας τους δεν είναι εδώ τώρα. Πού είναι; Έφυγαν τρέχοντας χωρίς να κοιτάξουν πίσω, όπως αρμόζει στη φύση τους», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος.

«Αλλά είμαστε εδώ. Δόξα τω Θεώ, στεκόμαστε όρθιοι. Θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ μέχρι να υλοποιηθεί η εντολή του Θεού. (σ.σ. μέχρι τον θάνατο)», πρόσθεσε.

Ερντογάν: «Θέλω να έρθουν Πούτιν-Ζελένσκι-Τραμπ στην Τουρκία» - «Θέλω να μετατρέψω την Κωνσταντινούπολη σε κέντρο ειρήνης»

Την πρόθεσή του να μεσολαβήσει εκ νέου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας επανέλαβε ο Τούρκος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θέλει να μετατρέψει την Κωνσταντινούπολη σε κέντρο ειρήνης.

«Δόξα τω Θεώ, η Τουρκία αποτέλεσε σημείο καμπής σε αυτό το θέμα με την Κωνσταντινούπολη. Η μεγαλύτερη ευχή μου και για τις δύο πλευρές είναι να συναντηθούν τόσο ο κ. Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη ή την Άγκυρα, ακόμη και να φέρουν μαζί τους τον κ. Τραμπ. Αν το δεχτούν, θα ήθελα να συναντηθώ μαζί τους σε αυτή τη συνάντηση και έτσι να θέλω μετατρέψoυμε την Κωνσταντινούπολη σε κέντρο ειρήνης. Θα λάβουμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση μετά την τελευταία συνάντηση», ανέφερε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.