Η Τουρκία παρουσιάζει με χάρτες το μισό Αιγαίο ως δική της περιοχή έρευνας και διάσωσης

Δεν αλλάζει «βιολί» η Τουρκία όσον αφορά το Αιγαίο, με τη γείτονα να συνεχίζει τις προκλήσεις δημοσιοποιώντας σε τουρκικά μέσα χάρτες από άσκηση έρευνας και διάσωσης στους οποίους ουσιαστικά παρουσιάζει το μισό Αιγαίο ως δική της περιοχή, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Στους χάρτες σχετικά με την άσκηση, που πραγματοποιείται μεταξύ Λέσβου και Χίου και μεταξύ Σκύρου και Ψαρών, με μια κόκκινη γραμμή η Άγκυρα χαρακτηρίζει μια ολόκληρη περιοχή ως τουρκική περιοχή έρευνας και διάσωσης.

Όπως σημειώνει ο Μανώλης Κωστίδης, έχει σημασία η δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου χάρτη από την πλευρά της Τουρκίας καθώς θεωρείται ότι αποτελεί ένα μήνυμα της Άγκυρας ως αντίδραση για τον Εθνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Ελλάδας αλλά και εν όψει του ελληνικού χάρτη για τα θαλάσσια πάρκα, καθώς δείχνει πώς «διαβάζει» η Τουρκία το Αιγαίο.

Πηγή: skai.gr

