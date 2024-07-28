Μετά τη χθεσινή πολύνεκρη επίθεση με θύματα 12 παιδιά και νέους στα υψίπεδα του Γκολάν, από ρουκέτα της Χεζμπολάχ σε χωριό Δρούζων, το Ισραήλ εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας σειρά βομβαρδισμών, στοχοποιώντας θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν το υποστηριζόμενο από το Ιράν σιιτικό κίνημα του Λιβάνου αλλά η Χεζμπολάχ αρνείται κάθε ανάμειξη.

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε «νέας περιπέτειας», όπως την αποκάλεσε, στον Λίβανο

«Οποιαδήποτε δράση (...) του σιωνιστικού καθεστώτος μπορεί να οδηγήσει στην επιδείνωση της αστάθειας, της έλλειψης ασφάλειας και του πολέμου στην περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νασέρ Καναανί.

Το Ισραήλ θα φέρει την ευθύνη για τις «απρόβλεπτες συνέπειες και αντιδράσεις σε μια τέτοια ανόητη συμπεριφορά», προειδοποίησε επίσης ο Κανανί.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε σήμερα ότι «η Χεζμπολάχ ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές» και ότι είναι «μια τρομοκρατική οργάνωση που ανοίγει πυρ σκοπίμως εναντίον πολιτών».

Καθώς η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται ο ΟΗΕ και η ΕΕ κάλεσαν σε αυτοσυγκράτηση ενώ οι ΗΠΑ τόνισαν για άλλη μία φορά την υποστήριξή τους στο Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.