Επίθεση στο Γκολάν: Η Χεζμπολάχ «ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές», δηλώνει ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ «ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές» μετά τη χθεσινή εκτόξευση ρουκέτας από το έδαφος του Λιβάνου που έπληξε γήπεδο στα υψίπεδα του Γκολάν, στοιχίζοντας τη ζωή 12 παιδιών και νέων, τόνισε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίσραελ Κατς σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Η σφαγή του Σαββάτου συνιστά την υπέρβαση όλων των κόκκινων γραμμών από την Χεζμπολάχ. Δεν πρόκειται για έναν στρατό που πολεμά έναν άλλο στρατό, αλλά για μια τρομοκρατική οργάνωση που ανοίγει πυρ σκοπίμως εναντίον πολιτών», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει επίσης ότι η Χεζμπολάχ είναι «αναμφίβολα υπεύθυνη» για το χθεσινό φονικό πλήγμα.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν το υποστηριζόμενο από το Ιράν σιιτικό κίνημα του Λιβάνου για την επίθεση με ρουκέτα που έπληξε χθες γήπεδο ποδοσφαίρου στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 12 παιδιά και νέοι, και ορκίστηκε να προβεί σε βαριά αντίποινα.

Η Χεζμπολάχ αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για το πλήγμα αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

