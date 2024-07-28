Στη Βενεζουέλα διεξάγονται σήμερα προεδρικές εκλογές, σε ατμόσφαιρα πολύ μεγάλης έντασης και έντονη την αστυνομική και στρατιωτική παρουσία, με κύριους υποψήφιους τον αρχηγό του κράτους Νικολάς Μαδούρο, που προειδοποιεί πως σε περίπτωση ήττας του επαπειλείται «λουτρό αίματος», και τον υποψήφιο της «αλλαγής» Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια.

Περίπου 21 από τους 30 εκατ. κατοίκους της Βενεζουέλαςμε δικαίωμα ψήφου προσέρχονται στα εκλογικά τμήματα, που άνοιξαν στις 06:00 τοπική ώρα (στις 13:00 ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 18:00 (στη 01:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας), με τα αποτελέσματα να αναμένονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι υποψήφιοι είναι δέκα, ωστόσο στην πραγματικότητα πρόκειται για αναμέτρηση ανάμεσα στον 61χρονο Μαδούρο, που διεκδικεί τρίτη εξαετή θητεία, και τον κ. Γκονσάλες Ουρούτια, διπλωμάτη 74 ετών, που αντικατέστησε εσπευμένα τη χαρισματική αρχηγό της δεξιάς αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αφού η τελευταία αποκλείστηκε από τη διαδικασία.

«Μέχρι τη νίκη, πάντα» (Hasta la victoria siempre), υπόσχεται η κυβέρνηση, μάχη «μέχρις εσχάτων», ορκίζεται η αντιπολίτευση.

«Αν δεν εκλεγώ θα προκληθεί εμφύλιος πόλεμος» προειδοποιεί ο Μαδούρο

Ο Νικολάς Μαδούρο, πολιτικός κληρονόμος του Ούγκο Τσάβες που βασίζεται στον στρατό και κατηγορείται για αστυνομικού χαρακτήρα διωγμό της αντιπολίτευσης, έχει πει επανειλημμένα πως δεν προτίθεται να παραδώσει την εξουσία: κατ’ αυτόν, θα ακολουθούσε χάος.

«Το μέλλον της Βενεζουέλας τα επόμενα 50 χρόνια αποφασίζεται την 28η Ιουλίου. Σήμερα κρίνεται αν στη χώρα θα επικρατήσει η ειρήνη, ή ο πόλεμος» είπε ο Μαδούρο ο οποίος προειδοποίησε για ενδεχόμενο «λουτρό αίματος σε εμφύλιο πόλεμο που μπορεί να προκαλέσουν οι φασίστες».

Τοποθέτηση που προκάλεσε «φόβο» στον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα: ο βετεράνος της κεντροαριστεράς σχολίασε πως ο Νικολάς Μαδούρο «πρέπει να καταλάβει ότι όταν κερδίζεις μένεις», αλλά «όταν χάνεις, φεύγεις».

Οι σημερινές εκλογές «χωρίς αμφιβολία θα είναι η σημαντικότερη δημοκρατική έκφραση της βούλησης του λαού τα τελευταία χρόνια», είπε χθες ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια, καλώντας τους ψηφοφόρους «να πάνε στα εκλογικά τους τμήματα στο τέλος της ημέρας και να διαπιστώσουν ότι τα αποτελέσματα είναι καθαρά».

Η αντιπολίτευση και δυτικοί αναλυτές φοβούνται πως ο πρόεδρος Μαδούρο, τον οποίο η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει συχνά «δικτάτορα», θα αψηφήσει τους κανόνες του παιγνιδιού.

Η Ρεμπέκα Χάνσον του πανεπιστημίου της Φλόριντας θεωρεί πιθανό το ξέσπασμα επεισοδίων βίας «αφού ανακοινωθεί το αποτέλεσμα των εκλογών», αφού θεωρεί την πιθανότητα ο πρόεδρος Μαδούρο να αποδεχθεί το αποτέλεσμα σε περίπτωση ήττας του «μικρή».

Κλειδί των πολιτικών εξελίξεων θα είναι η στάση που θα επιδείξει ο μηχανισμός των δυνάμεων ασφαλείας. «Οι μπολιβαριανές εθνικές ένοπλες δυνάμεις με υποστηρίζουν», δηλώνει ο κ. Μαδούρο. Ο αντίπαλός του κ. Γκονσάλες Ουρούτια αξιώνει οι στρατηγοί «να σεβαστούν και να εγγυηθούν ότι θα γίνει σεβαστή η κυρίαρχη βούληση» του λαού.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Ορισμένες δημοσκοπήσεις φέρουν την αντιπολίτευση να οδεύει σε θρίαμβο αλλά, βασιζόμενη σε δικούς της υπολογισμούς, η κυβέρνηση δηλώνει σίγουρη για τη νίκη.

«Υπάρχει κίνημα για την αλλαγή», σύμφωνα με τον Λουίς Σαλαμάνκα, καθηγητή πανεπιστημίου. Υπό «φυσιολογικές» συνθήκες, το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι «εξαιρετικά μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης», προβλέπει.

Δημοσκοπήσεις προοιωνίζονται ήττα του Νικολάς Μαδούρο, δεν θα ξεπεράσει κατά διάφορα ινστιτούτα το 30%, ενώ πιστώνουν στην αντιπολίτευση από το 50 ως το 70%.

«Παρότι είναι ελάχιστα πιθανό οι εκλογές να είναι ελεύθερες ή δίκαιες, οι πολίτες της Βενεζουέλας έχουν την καλύτερη ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε την τελευταία δεκαετία και πλέον να επιλέξουν την κυβέρνησή τους», κρίνει η Χουανίτα Γκεμπέρτους της Human Rights Watch.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.