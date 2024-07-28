Κίνα- τροπική καταιγίδα Γκέμι: Δώδεκα νεκροί από κατολίσθηση στο νότιο τμήμα

Οι καταρρακτώδεις βροχές που εξακολουθούν να πέφτουν λόγω της τροπικής καταιγίδας Γκέμι προκάλεσαν κατολίσθηση από την οποία έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι στη νότια Κίνα, ενώ στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας οδήγησαν σε ξαφνικές πλημμύρες και σε άλλα μέρη της χώρας προκάλεσαν προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι άνεμοι που συνοδεύουν το καιρικό φαινόμενο Γκέμι, το οποίο υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα από τυφώνα, είχαν ως επί το πλείστον κοπάσει μέχρι σήμερα, αλλά πολλά μέρη της Κίνας παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού για τον κίνδυνο πρόκλησης πλημμυρών από τις βροχές που είχαν πέσει προηγουμένως. Μετά την τροπική καταιγίδα μπορεί να υπάρξουν και νέες βροχοπτώσεις σε ήδη βεβαρημένες από ισχυρές βροχές πόλεις, προειδοποίησαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Οι 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση που σημειώθηκε κοντά στην πόλη Χενγκγιάνγκ στην επαρχία Χουνάν σήμερα το πρωί, παγιδεύοντας 18 ανθρώπους, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Έξι επιζώντες που έχουν τραυματιστεί διασώθηκαν. Οι αρχές της Χουνάν εξέδωσαν εξάλλου προειδοποίηση για πλημμύρες καθώς συνεχίζονταν σήμερα οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην επαρχία.

Στο μεταξύ δύο αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο αντιδήμαρχος της πόλης Λιντζιάνγκ στην επαρχία Τζιλίν, αγνοούνται, πρόσθεσε το CCTV επικαλούμενο τις αρχές της πόλης. Πάνω από 27.000 άνθρωποι στη βορειοανατολική Κίνα απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και ανεστάλη η λειτουργία εκατοντάδων εργοστασίων.

Η Γκέμι, η πιο ισχυρή καταιγίδα που έχει πλήξει φέτος τη χώρα, προκάλεσε την Παρασκευή ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους σε παράκτιες πόλεις της επαρχίας Φουτζιάν κατά το πέρασμά της από τη νοτιοανατολική ακτή προς το εσωτερικό της χώρας.

Οι αρχές της επαρχίας Τζιλίν, που βρίσκεται στα σύνορα με την Βόρεια Κορέα, αναβάθμισαν σήμερα το πρωί την προειδοποίησή τους για ισχυρές βροχές και ξαφνικές πλημμύρες. Οι αρχές της Λιντζιάνγκ έδωσαν εντολή να κλείσουν σχολεία, εργοστάσια και επιχειρήσεις σήμερα, προειδοποιώντας ότι "μπορεί να συμβούν μεγάλες καταστροφές από πλημμύρες".

Παράλληλα στη νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ και το νησί Χαϊνάν ανεστάλησαν οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες, ενώ η λειτουργία κάποιων επιβατικών σιδηροδρομικών γραμμών επαναλήφθηκε στις νότιες επαρχίες Φουτζιάν και Τζιανγκσί καθώς η καταιγίδα κατευθύνθηκε προς τα βόρεια.

Ο Γκέμι, που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, προκαλώντας επιδείνωση των εποχικών βροχών στις Φιλιππίνες και σαρώνοντας την Ταϊβάν, επηρέασε σχεδόν 630.000 ανθρώπους στη Φουτζιάν, οι μισοί εκ των οποίων μεταφέρθηκαν αλλού, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Πηγή: skai.gr

