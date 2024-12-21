Πηγή από τη Σαουδική Αραβία μιλώντας στο Reuters αποκάλυψε ότι η Σαουδική Αραβία είχε προειδοποιήσει τις γερμανικές αρχές για τον δράστη αφού δημοσίευσε εξτρεμιστικές απόψεις στον προσωπικό του λογαριασμό X που απειλούσαν την ειρήνη και την ασφάλεια.

Το Der Spiegel ανέφερε ότι ο ύποπτος συμπαθούσε το AfD, ωστόσο, το περιοδικό δεν ανέφερε από πού πήρε τις πληροφορίες.

#Magdeburg #Germany #MagdeburgAttack What is known about Taleb A. who attacked the Christmas market in Magdeburg, Germany, He is a Doctorhttps://t.co/Jf2BiamYUX pic.twitter.com/aB5NZ97ANI — My Break News_US (@MyBreakNews_us) December 21, 2024

Την έρευνα απασχολεί τώρα το προφίλ του Σαουδάραβα Ταλέμπ Α., ο οποίος οδήγησε ένα αυτοκίνητο κατευθείαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Ήταν γνωστός στην κοινότητα των αυτοεξόριστων Σαουδαράβων και ενεργούσε μάλιστα ως «σημείο επαφής» των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο στην Γερμανία, ιδίως των γυναικών.

