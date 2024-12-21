Λογαριασμός
Η Σαουδική Αραβία είχε προειδοποιήσει τις γερμανικές αρχές για τις «εξτρεμιστικές απόψεις» του δράστη

Πηγή από τη Σαουδική Αραβία αποκάλυψε ότι είχε προειδοποιήσει τις γερμανικές αρχές σχετικά με το δράστη και τις εξτρεμιστικές απόψεις που εξέφραζε στο Χ

Επίθεση στη Γερμανία

Πηγή από τη Σαουδική Αραβία μιλώντας στο Reuters αποκάλυψε ότι η Σαουδική Αραβία είχε προειδοποιήσει τις γερμανικές αρχές για τον δράστη αφού δημοσίευσε εξτρεμιστικές απόψεις στον προσωπικό του λογαριασμό X που απειλούσαν την ειρήνη και την ασφάλεια.

Το Der Spiegel ανέφερε ότι ο ύποπτος συμπαθούσε το AfD, ωστόσο, το περιοδικό δεν ανέφερε από πού πήρε τις πληροφορίες.

Την έρευνα απασχολεί τώρα το προφίλ του Σαουδάραβα Ταλέμπ Α., ο οποίος οδήγησε ένα αυτοκίνητο κατευθείαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Ήταν γνωστός στην κοινότητα των αυτοεξόριστων Σαουδαράβων και ενεργούσε μάλιστα ως «σημείο επαφής» των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο στην Γερμανία, ιδίως των γυναικών.

Πηγή: skai.gr

