Τελ Αβίβ: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση με 16 τραυματίες

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον του Ισραήλ, η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό 16 ανθρώπων. Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προσπάθησε να αναχαιτίσει "χωρίς επιτυχία" ένα "βλήμα" με προέλευση την Υεμένη.

Σε ανακοίνωσή τους οι Χούθι επεσήμαναν ότι έβαλαν εναντίον «στρατιωτικού στόχου του ισραηλινού εχθρού» στην περιοχή της Γιάφα με «υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο Παλαιστίνη 2».

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία πρώτων βοηθειών, από την επίθεση στη συνοικία Γιάφα του Τελ Αβίβ τραυματίστηκαν ελαφρά 16 άνθρωποι από τη θραύση τζαμιών, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 3 ετών.

«Αφότου ήχησαν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, εντοπίστηκε βλήμα που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη και έγιναν προσπάθειες αναχαίτισης χωρίς όμως επιτυχία», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Telegram.

Οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών επεσήμαναν ότι ενημερωθήκαν στις 03:48 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για ένα πλήγμα στη συνοικία της Γιάφα στο νότιο τμήμα του Τελ Αβίβ και πρόσθεσαν ότι έστειλαν αμέσως πολλές μονάδες επιτόπου.

Ο διασώστης Γιόσεφ Κούρντι, που ζει στην περιοχή, δήλωσε ότι άκουσε «μια ισχυρή έκρηξη»: «Αμέσως έσπευσα στο σημείο και είδα ότι μια γειτονική πολυκατοικία έχει υποστεί σοβαρές ζημιές λόγω της έκρηξης».

Στην ανακοίνωσή τους οι Χούθι ανέφεραν ότι ο πύραυλος εκτοξεύθηκε σε απάντηση «στις σφαγές εναντίον του λαού της Γάζας» και «σε αντίποινα στην ισραηλινή επίθεση εναντίον της χώρας μας».

Την Πέμπτη το Ισραήλ βομβάρδισε λιμάνια και την ενεργειακή υποδομή των Χούθι στην Υεμένη, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιομέτρων νότια του ισραηλινού εδάφους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννέα άνθρωποι, σύμφωνα με τους αντάρτες.

Τα πλήγματα αυτά πραγματοποιήθηκαν σε αντίποινα για την εκτόξευση πυραύλου από τους Χούθι, λόγω «της μερικής αναχαίτισης» του οποίου προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε σχολείο στη Ραμάτ Γκαν, κοντά στο Τελ Αβίβ, όπως εξήγησε ο ισραηλινός στρατός.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τότε τους Χούθι, τονίζοντας ότι «όποιος πλήττει το Ισραήλ θα πληρώσει μεγάλο τίμημα».

Οι αντάρτες από την πλευρά τους ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση δύο πυραύλων και ενός drone εναντίον «ισραηλινών στρατιωτικών στόχων» στη Γιάφα.

Οι περισσότερες επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Ισραήλ έχουν αναχαιτιστεί ή έχουν προκαλέσει μόνο υλικές ζημιές. Όμως τον Ιούλιο ένας Ισραηλινός πολίτης σκοτώθηκε σε επίθεση με drone εναντίον του Τελ Αβίβ. Τότε το Ισραήλ είχε απαντήσει εξαπολύοντας πλήγματα εναντίον του λιμανιού της Χοντέιντα από τα οποία είχαν σκοτωθεί έξι άνθρωποι και είχαν προκληθεί σημαντικές ζημίες.

Παράλληλα οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, επιτίθενται τακτικά εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή τη Βρετανία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Από την αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

