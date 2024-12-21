Την υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου όπου χθες σημειώθηκε η φονική επίθεση επισκέπτεται ο πρωθυπουργός της Γερμανίας Όλαφ Σολτς. Τον Σολτς συνοδεύει η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ. Μαζί με τον ηγέτη της πολιτείας της Σαξονίας Άνχαλτ, Ράινερ Χάσελοφ, όλοι τους ντυμένοι στα μαύρα, περπάτησαν σιωπηλοί στη χριστουγεννιάτικη αγορά κατά μήκος του δρόμου όπου ο δράστης όργωνε το αυτοκίνητό του μέσα στα πλήθη το βράδυ της Παρασκευής σκοτώνοντας 5 άτομα και τραυματίζοντας 205, 41 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Τι τρομερή πράξη είναι να τραυματίζεις και να σκοτώνεις τόσους πολλούς ανθρώπους με τέτοια βαρβαρότητα. Σχεδόν 40 άνθρωποι είναι τόσο σοβαρά τραυματισμένοι που πρέπει να ανησυχούμε πολύ για αυτούς», είπε ο Όλαφ Σολτς και κάλεσε τον λαό να σταθεί ενωμένος ενάντια στο μίσος.

Το κίνητρο του δράστη παραμένει ασαφές, οι αρχές ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, φαίνεται ότι έχουν αποκλείσει την ισλαμιστική τρομοκρατία. Ωστόσο, πηγή από τη Σαουδική Αραβία μιλώντας στο Reuters αποκάλυψε ότι η χώρα είχε προειδοποιήσει τις γερμανικές αρχές για τον δράστη αφού δημοσίευε εξτρεμιστικές απόψεις στον προσωπικό του λογαριασμό X που απειλούσαν την ειρήνη και την ασφάλεια.

Στο στόχαστρο της έρευνας βρίσκεται το προφίλ του Σαουδάραβα Ταλέμπ Α., ο οποίος οδήγησε ένα αυτοκίνητο κατευθείαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Ο 50χρονος δράστης, ψυχίατρος στο επάγγελμα γεννήθηκε στο Χουφούφ της Σαουδικής Αραβίας το 1974 και το 2006 έφθασε στην Γερμανία ζητώντας άσυλο, καθώς είχε αποκηρύξει το ισλάμ και φοβόταν για την ζωή του. Από το 2016 απολαμβάνει καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα και μέχρι σήμερα εργαζόταν σε ψυχιατρική κλινική στο Μπέρνμπουργκ, μια πόλη 32.000 κατοίκων περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου, στην Σαξονία-'Ανχαλτ.

Ο Ταλέμπ Α. ήταν γνωστός στην κοινότητα των αυτοεξόριστων Σαουδαράβων και ενεργούσε μάλιστα ως «σημείο επαφής» των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο στην Γερμανία, ιδίως των γυναικών.

Ενδεικτικά, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2019 στην Frankfurter Rundschau, δήλωνε ότι γυναίκες από την πατρίδα του στρέφονται σε εκείνον ζητώντας προστασία, κυρίως επειδή «είχαν βιαστεί από τον σύζυγο-κηδεμόνα τους» και υποστήριζε ότι το γερμανικό σύστημα ασύλου αποτελούσε «δρόμο προς την ελευθερία» για αυτές.

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο, ο 50χρονος φαίνεται ότι είχε απομακρυνθεί από αυτές τις απόψεις και κατηγορούσε την Γερμανία ότι επιδιώκει τον εξισλαμισμό της Ευρώπης.

«Η Γερμανία πρέπει να προστατεύσει τα σύνορά της από την παράνομη μετανάστευση. Έχει καταστεί σαφές ότι η πολιτική ανοιχτών συνόρων ήταν ένα σχέδιο της 'Αγγελα Μέρκελ, προκειμένου να εξισλαμίσει την Ευρώπη», έγραφε συχνά στην πλατφόρμα «Χ» και εξέφραζε ευθέως την συμπάθειά του για την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD): «Ποιος άλλος πολεμά το ισλάμ στην Γερμανία;», έγραφε σε αναρτήσεις του. Πριν από τρία χρόνια είχε μάλιστα απευθυνθεί στην AfD εισηγούμενος την ίδρυση ακαδημίας για πρώην μουσουλμάνους.

Σε άλλο βίντεο που ανήρτησε σε αμερικανικό αντι-ισλαμικό ιστολόγιο, ο Ταλέμπ Α. φαίνεται να υιοθετεί θεωρείς συνωμοσίας περί «μυστικής επιχείρησης» του γερμανικού κράτους «να κυνηγήσει και να εξουδετερώσει» Σαουδάραβες πρώην μουσουλμάνους σε όλον τον κόσμο, «ενώ σύροι τζιχαντιστές λαμβάνουν άσυλο στην χώρα».

Από τις αναρτήσεις και τα σχόλιά του φαίνεται ότι ήταν επικριτής της μεταναστευτικής πολιτικής του Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ και θαυμαστής του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ίλον Μασκ.

Σύμφωνα με την BILD, λίγη ώρα πριν ο Ταλέμπ Α. νοικιάσει την μαύρη BMW X-5 και την οδηγήσει στην χριστουγεννιάτικη αγορά, είχε αναρτήσει βίντεο, στο οποίο ο ίδιος συστηνόταν ως «Ταλέμπ Α. ψυχίατρος που εργάζεται στην Γερμανία» και σε έναν χαοτικό μονόλογο υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι στην Γερμανία οι επικριτές του ισλάμ διώκονται «ενεργά και με εγκληματικό τρόπο».

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από την επίθεση στη Γερμανία

Συγκλονίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες που βρισκόντουσαν στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο την ώρα της επίθεσης.

Μια γυναίκα που ήταν με τον φίλο της στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο την στιγμή της επίθεσης είπε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι είδε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση να έρχεται με ταχύτητα προς τα πάνω τους.

«Τον χτύπησε και έφυγε από την αγκαλιά μου. Ήταν τρομερό», είπε η 32χρονη Nadine στην εφημερίδα Bild.

Ο φίλος φέρει τραύματα στο πόδι και στο κεφάλι.

Ο Lars Frohmüller, ρεπόρτερ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα MDR που έφτασε στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου λίγο μετά την επίθεση, είπε στο BBC για τα όσα είδε.

«Παντού υπήρχαν ασθενοφόρα, υπήρχε αστυνομία, υπήρχαν πολλοί πυροσβέστες. Ήταν μια πραγματική χαοτική κατάσταση. Είδαμε αίμα στο δρόμο, είδαμε ανθρώπους να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο και να έχουν χρυσά και ασημένια φύλλα γύρω τους. Και είδαμε πολλούς γιατρούς να προσπαθούν να ζεστάνουν τους ανθρώπους και να τους βοηθήσουν με τα τραύματά τους. Είναι μεγάλο σοκ. Είναι μεγάλο σοκ για κάθε λαό εδώ στο Μαγδεβούργο και για κάθε άτομο στη Σαξονία-Άνχαλτ.»

Καταδικάζουν την επίθεση οι παγκόσμιοι ηγέτες

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσους επλήγησαν. Η Ελλάδα στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τον γερμανικό λαό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η βία δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας» τονίζει στην ανάρτησή του ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε τη «βίαιη και δειλή πράξη» στο Μαγδεμβούργο.

Σε δήλωσή της στο Χ, η Γερμανίδα πολιτικός είπε ότι οι σκέψεις της ήταν «με τα θύματα».

«Τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια και τους φίλους, τις ευχαριστίες μου στην αστυνομία και τα σωστικά συνεργεία», είπε. «Αυτή η πράξη βίας πρέπει να ερευνηθεί και να τιμωρηθεί αυστηρά».



Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε αποτροπιασμό για τη φονική επίθεση με αυτοκίνητο σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό της Ουάσινγκτον για την επίθεση στο Μαγδεμβούργο. «Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στους πληγέντες και στεκόμαστε στο πλευρό της φίλης και συμμάχου μας Γερμανίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.



«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη από τη βάρβαρη επίθεση κατά του πλήθους στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο. Με την κυβέρνησή μου, βρίσκομαι στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, των τραυματιών και όλου του γερμανικού λαού. Στις δημοκρατίες μας, δεν πρέπει να αφεθεί περιθώριο στη βία», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έγραψε από την πλευρά του στην πλατφόρμα Χ. «Είμαι βαθύτατα συγκλονισμένος από τη φρικιαστική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου στη Γερμανία».

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους. Η Γαλλία συμμερίζεται τη θλίψη του γερμανικού λαού και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες καταδίκασε μαζί με άλλους παγκόσμιους ηγέτες την επίθεση στο Μαγδεμβούργο.

Δηλώνει «σοκαρισμένος» από αυτό που συνέβη στη χριστουγεννιάτικη αγορά, προσθέτοντας ότι μίλησε με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς για να εκφράσει την αλληλεγγύη του στα θύματα, τις οικογένειές τους και σε όλο τον Γερμανό λαό.

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε επίσης «αλληλεγγύη στον γερμανικό λαό και τις οικογένειες των θυμάτων», σε μια δήλωση στο X, και «επιβεβαίωσε την απόρριψη της βίας».

