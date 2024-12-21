Η επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο την Παρασκευή το βράδυ προκάλεσε κύμα οργής στην ακροδεξιά της Ευρώπης.

Κορυφαίες δεξιές προσωπικότητες από τον Γκερτ Βίλντερς στην Ολλανδία έως τον Νάιτζελ Φάρατζ στη Βρετανία έως τη Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία άδραξαν το οδυνηρό χτύπημα για να προωθήσουν μια αντιμεταναστευτική και αντι-ισλαμική ατζέντα, σχολιάζει το Politico.

O δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας και βασικός σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ- άσκησε σφοδρή κριτική στις γερμανικές αρχές, προτρέποντας τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να παραιτηθεί.

Η Αλίς Βάιντελ, πρόεδρος του αντιμεταναστευτακού κόμματος της Γερμανίας Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ρώτησε έντονα «Πότε θα τελειώσει αυτή η τρέλα;» ενώ εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τα θύματα της επίθεσης.

Το ακροδεξιό AfD, επιδιώκει να ενισχύσει την υποστήριξη εν όψει των πρόωρων ομοσπονδιακών εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου στη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα είναι επί του παρόντος δεύτερο στις δημοσκοπήσεις και σημείωσε ισχυρά ποσοστά στις πολιτειακές εκλογές νωρίτερα φέτος.

Ο Γκερτ Βίλντερς, ο ακροδεξιός Ολλανδός πολιτικός που προωθεί ένα αντι-ισλαμικό και σκληροπυρηνικό μήνυμα κατά της μετανάστευσης για χρόνια, χαρακτήρισε το περιστατικό «βάρβαρο» και ζήτησε κλειστά σύνορα στην Ευρώπη.

«Μια άλλη βάρβαρη επίθεση στην Ευρώπη — αυτή τη φορά από έναν άνδρα από τη Σαουδική Αραβία», είπε ο Βίλντερς. «Για άλλη μια φορά, ένας απίστευτος αριθμός αθώων θυμάτων, νεκρών και τραυματιών, πρέπει να θρηνήσουμε. Για άλλη μια φορά πολιτικοί που κλαίνε με κροκοδείλια δάκρυα. Το λέω για πάνω από 20 χρόνια: σταματήστε με αυτά τα ανοιχτά σύνορα».

Η Λεπέν, η οποία κοιτάζει τη δική της ευκαιρία να αρπάξει την εξουσία στο Παρίσι, στόχευσε επίσης τον ισλαμισμό μετά την επίθεση.

«Για άλλη μια φορά, η ισλαμιστική βαρβαρότητα σπέρνει τον τρόμο στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτή η πράξη πολέμου εναντίον ενός συμβόλου του πολιτισμού μας είναι αποκαρδιωτική», είπε η Λεπέν, προσθέτοντας: «Οι σκέψεις μας σήμερα το βράδυ είναι με τα θύματα και τις οικογένειες αυτής της σφαγής που διαπράχθηκε στη μέση της χριστουγεννιάτικης αγοράς στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας».

Ο Βρετανός πολιτικός Νάιτζελ Φάρατζ, ένας από τους κορυφαίους υποστηρικτές του Brexit και μακροχρόνιος επικριτής της μετανάστευσης, ο οποίος υπήρξε αγκάθι στο κυβερνών κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα, κατηγόρησε επίσης τη βία στις συνοριακές πολιτικές, λέγοντας: «Επιτρέψαμε σε ανθρώπους που μισούν εμάς και τις αξίες μας στην Ευρώπη. Τα Χριστούγεννα είναι ο στόχος τους. Κάποια εικασία γιατί;»

Ο ιδιοκτήτης του X, Ίλον Μασκ, ο οποίος υποστηρίζει όλο και περισσότερο τις ευρωπαϊκές ακροδεξιές προσωπικότητες και υποστήριξε το γερμανικό ακροδεξιό AfD νωρίτερα την Παρασκευή, αναδημοσίευσε το tweet του Φάρατζ.

Ο Μασκ σημείωσε ξεχωριστά: «[Ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ] Σολτς θα πρέπει να παραιτηθεί αμέσως. Ανίκανος ανόητος.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.