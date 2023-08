Επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Βρετανικό Μουσείο

Στη σύλληψη ενός άνδρα ως υπόπτου για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με μαχαίρι εις βάρος άλλου άνδρα κοντά στο Βρετανικό Μουσείο, προχώρησε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Συγκεκριμένα, κλήθηκε στην οδό Museum περίπου στις 10:00 (τοπική ώρα) και ένας άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το LBC.

Police rush to British Museum after knife attack as victim rushed to hospital https://t.co/d64veTORc8