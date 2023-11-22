Βόρεια Κορέα: Αποτυχημένη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου, σύμφωνα με τη Σεούλ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο αδιευκρίνιστου τύπου προς την Ανατολική Θάλασσα, αργά το βράδυ της Τετάρτης, τοπική ώρα, ωστόσο φαίνεται ότι η εκτόξευση αυτή δεν ήταν επιτυχής, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap επικαλούμενο τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε τον πύραυλο από την περιοχή Σουνάν της Πιονγκγιάνγκ, στις 23.05, τοπική ώρα.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ αναλύουν τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Χθες η Πιονγκγιάνγκ ανακοίνωσε ότι έθεσε σε τροχιά τον πρώτο κατασκοπευτικό δορυφόρο της και σκοπεύει να αναπτύξει και άλλους στο εγγύς μέλλον, αψηφώντας τις διεθνείς αντιδράσεις από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.