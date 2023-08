«Είμαι διαβολική, εγώ το έκανα»- Ένοχη για φόνο επτά νεογέννητων, η νοσοκόμα-παιδοκτόνος του Μάντσεστερ- Bίντεο από τη σύλληψη

Η βρετανίδα νοσοκόμα Λούσι Λέτμπι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Μάντσεστερ για τη δολοφονία επτά νεογέννητων και την απόπειρά της να σκοτώσει άλλα έξι στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου της βορειοδυτικής Αγγλίας όπου εργαζόταν.

Η 33χρονη Λέτμπι καταδικάστηκε για τη δολοφονία πέντε νεογέννητων αγοριών και δύο νεογέννητων κοριτσιών στο νοσοκομείο Countess of Chester και για επίθεση σε άλλα νεογέννητα, συχνά ενώ δούλευε νυχτερινές βάρδιες, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2015 και 2016.

Nurse Lucy Letby has been found guilty of murdering 7 babies and attempting to murder 6 others at The Countess of Chester Hospital. One family said, “She’s just an evil person”.

