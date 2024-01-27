Τη δέσμευση «να μην ξεχάσουμε ποτέ, ούτε να αφήσουμε τους άλλους να ξεχάσουν την αλήθεια γι' αυτό που συνέβη», εκφράζει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος. Επίσης, απευθύνει έκκληση «να μην σιωπούμε ποτέ μπροστά στις διακρίσεις, να μην ανεχόμαστε ποτέ τη μισαλλοδοξία» και «να μιλήσουμε ανοιχτά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων», αλλά και «να μην ξεχνάμε ποτέ ο ένας την ανθρωπιά του άλλου και ας μην χαλαρώνουμε ποτέ την επαγρύπνησή μας».

Αποκρυσταλλώνοντας το μήνυμά του, διαμηνύει ξεκάθαρα σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις και διώξεις: «δεν είστε μόνοι», τα Ηνωμένα Έθνη βρίσκονται δίπλα σας.

Μιλώντας για τη φετινή παγκόσμια ημέρα, ο γενικός γραμματέας επισημαίνει πως «σήμερα κάνουμε μία παύση για να θρηνήσουμε τα έξι εκατομμύρια Εβραίους παιδιά, γυναίκες και άνδρες που δολοφονήθηκαν συστηματικά από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους» και σημειώνει: «Πενθούμε για τους Ρομά και τους Σίντι, για τα άτομα με αναπηρίες και τόσους άλλους που διώχθηκαν και δολοφονήθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Τιμούμε τη μνήμη τους. Στεκόμαστε στο πλευρό των επιζώντων, των οικογενειών και των απογόνων τους».

Παράλληλα, ο Αντόνιο Γκουτέρες αναγνωρίζει την «τρομερή σημασία» που έχει αυτή η Ημέρα μνήμης στη σημερινή εποχή και προσθέτει: «Το αντισημιτικό μίσος που τροφοδότησε το Ολοκαύτωμα δεν ξεκίνησε με τους Ναζί, ούτε τελείωσε με την ήττα τους. Σήμερα, γινόμαστε μάρτυρες της εξάπλωσης του μίσους με ανησυχητική ταχύτητα. Στο διαδίκτυο το μίσος έχει μετακινηθεί από το περιθώριο στην κανονικότητα. Αλλά, σήμερα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να θυμόμαστε ότι η δαιμονοποίηση του άλλου και η περιφρόνηση της διαφορετικότητας αποτελεί κίνδυνο για όλους. Ότι καμία κοινωνία δεν είναι απρόσβλητη από τη μισαλλοδοξία. Η μισαλλοδοξία εναντίον μιας ομάδας είναι μισαλλοδοξία εναντίον όλων μας. Όπως είπε τόσο αξιομνημόνευτα ο πρώην αρχιραβίνος του Ηνωμένου Βασιλείου, Jonathan Sacks: "Το μίσος που αρχίζει με τους Εβραίους, δεν τελειώνει ποτέ με τους Εβραίους"».

Τέλος, αναφέρεται στις «αποτρόπαιες τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς», τονίζοντας την ανάγκη «να αποφασίσουμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας» ενάντια στις δυνάμεις του μίσους και του διχασμού. «Πρέπει να καταδικάσουμε τον αντισημιτισμό απερίφραστα, οποτεδήποτε και οπουδήποτε τον συναντάμε, όπως πρέπει να καταδικάσουμε όλες τις μορφές ρατσισμού, προκατάληψης και θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, συμπεριλαμβανομένου του αντιμουσουλμανικού μίσους και της βίας κατά των μειονοτικών χριστιανικών κοινοτήτων» αναφέρει καταληκτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

