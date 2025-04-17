Μία νέα διάσταση στην εκκολαπτόμενη σύγκρουση -σε όλα τα επίπεδα- ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα παρουσίασαν την Πέμπτη αξιωματούχοι του State Department.

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πηγές, τις οποίες επικαλείται το διεθνές πρακτορείο Reuters, η κινεζική εταιρεία Chang Guang Satellite Technology, υποστηρίζει άμεσα τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η κινεζική εταιρεία συνδέεται με τον στρατό του Πεκίνου και τροφοδοτούσε με εικόνες και άλλα στοιχεία της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης των Χούθι.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την αναφορά ότι η Chang Guang Satellite Technology Company Limited υποστηρίζει άμεσα τις τρομοκρατικές επιθέσεις των Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν εναντίον των συμφερόντων των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους στην τακτική ενημέρωση της Πέμπτης, κάτι που χαρακτήρισε «απαράδεκτο».

Οι «ενέργειες» της εταιρείας και «η υποστήριξη του Πεκίνου» σε αυτή «παρά τις κατ’ ιδίαν επαφές μας» με κινέζους αξιωματούχους «αποτελούν ακόμη ένα παράδειγμα της κενής περιεχομένου υπόσχεσης» της Κίνας «να υποστηρίξει την ειρήνη», έκρινε η κυρία Μπρους απευθυνόμενη στον Τύπο.

Η Κίνα «προσπαθεί μόνιμα» να εμφανιστεί «ως παγκόσμιος ειρηνοποιός» αλλά «είναι σαφές ότι το Πεκίνο και κινεζικές εταιρείες παρέχουν οικονομική και τεχνική υποστήριξη-κλειδί σε καθεστώτα όπως η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα, το Ιράν και αντιπροσώπους τους», επέμεινε.

Η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις αμερικανικές κατηγορίες, πάντως αναφέρθηκε σε «κινεζική εταιρεία που παρέχει δορυφορικές εικόνες στους Χούθι».

Νωρίτερα, η εφημερίδα Financial Times ανέφερε επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους ότι η CGST, που «συνδέεται με τον κινεζικό στρατό», παρέχει στους Χούθι δορυφορικές εικόνες επιτρέποντάς τους να στοχοποιούν εμπορικά και πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και άλλων χωρών.

Η CGST φέρεται να είχε στο παρελθόν συμβόλαιο με τη ρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Βάγκνερ, που πλέον δεν είναι ενεργή: της είχε παραχωρήσει τον έλεγχο δυο δορυφόρων παρατήρησης επιτρέποντάς της τη συλλογή πληροφοριών.

Η Ουάσιγκτον συμπεριέλαβε το 2023 την εταιρεία στον κατάλογο των οντοτήτων που υφίστανται κυρώσεις διότι φέρονταν να παρείχαν υποστήριξη στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Την εποχή, η CGST είχε στην κατοχή της κάπου εκατό δορυφόρους.

Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την Κίνα τον κυριότερο αντίπαλο των ΗΠΑ και κλιμάκωσε δραματικά τους τελωνειακούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Τον τελευταίο μήνα, ο στρατός των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά θέσεις των Χούθι στην Υεμένη. Χθες ανακοίνωσε την «καταστροφή» σημαντικού λιμανιού και καίριας σημασίας πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ελεγχόμενων από τους αντάρτες. Η Ουάσιγκτον λέει πως σκοπός των βομβαρδισμών είναι να σταματήσουν οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

