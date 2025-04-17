Ένοπλος πραγματοποίησε επίθεση στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Φλόριντα (Florida State University – FSU) στο Ταλαχάσι με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν νεκρό. Ειδικότερα, εκπρόσωπος του νοσοκομείου TMH (Tallahassee Memorial HealthCare) ενημέρωσε πως διακομίστηκαν έξι τραυματίες από το πανεπιστήμιο, διευκρινίζοντας ότι ένας εξ αυτών νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ σύμφωνα με το NBC News υπάρχει ένας νεκρός.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φοιτητών που μεταδίδει η εφημερίδα Tallahassee Democrat, ακούστηκαν περίπου δέκα πυροβολισμοί. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, ενώ ερευνούν τις εγκαταστάσεις για τυχόν άλλους ένοπλους. «Είναι κρίμα… είναι φρικτό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, γνωστοποιώντας πως είχε ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της Φλόριντας. Οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας.

🚨 #BREAKING: ACTIVE SHOOTER SITUATION AT FLORIDA STATE UNIVERSITY



Shots have rung out near the Student Union, and gunshot victims can be seen carried out by paramedics and police



Victims being transported right now



This is still developing. Pray for the victims. pic.twitter.com/Kl09u7aAgv — Nick Sortor (@nicksortor) April 17, 2025

Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στις αρχές όταν το πανεπιστήμιο ανέφερε ότι στην πανεπιστημιούπολη υπήρχε ένοπλος. Οι πανεπιστημιακές αρχές εξέδωσαν ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης προς τους φοιτητές, καλώντας τους να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο, καθώς ο ένοπλος φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή γύρω από το φοιτητικό κέντρο.

There is a shooting around the student

Union. People are running across TN Street pic.twitter.com/B47a4iKJ8h — Garrett Harvey (@WeatherGarrett) April 17, 2025

«Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη στο σημείο ή κατευθύνονται προς τα εκεί», ανέφερε η ειδοποίηση.

Το μήνυμα καλούσε τους φοιτητές επίσης: «Κλειδώστε και μείνετε μακριά από πόρτες και παράθυρα, και να είστε έτοιμοι να λάβετε πρόσθετα μέτρα προστασίας».

An active shooter has been reported in the area of Student Union. Police are on scene or on the way. Continue to seek shelter and await further instructions. Lock and stay away from all doors and windows and be prepared to take additional protective measur https://t.co/cBrbt0cLe6 — FSU Alert (@FSUAlert) April 17, 2025

Η Πολιτεία της Φλόριντα ακύρωσε όλα τα μαθήματα και τις εκδηλώσεις για την ημέρα, καλώντας παράλληλα τους φοιτητές που δεν βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη να μην προσεγγίσουν τον χώρο.

Πηγή: skai.gr

