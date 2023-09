Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στη Νέα Υόρκη- Δείτε βίντεο

Ένα λεωφορείο ανατράπηκε σήμερα σε αυτοκινητόδρομο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ένα δυστύχημα με πολλά θύματα, και το CNN μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με το CNN και τοπικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο μετέφερε τα μέλη ενός σχολικού μουσικού συγκροτήματος.

Λίγα επίσημα στοιχεία ήταν άμεσα διαθέσιμα. Ωστόσο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά μήκος του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 84, κοντά στη Γουαγουαγιάντα, περίπου 120 χλμ. βόρεια της πόλης της Νέας Υόρκης.

Θυγατρικό δίκτυο του NBC News μετέδωσε ότι τουλάχιστον 46 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι πέντε από τους οποίους είναι σε κρίσιμη κατάσταση, και ότι τα περισσότερα θύματα είναι ανήλικοι.

Οι υπηρεσίες διάσωσης στην κομητεία Όραντζ της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι έχουν να κάνουν με μια "ανατροπή λεωφορείου" την οποία περιέγραψαν ως ένα περιστατικό με πολλά θύματα, χωρίς να δώσουν περισσότερα στοιχεία.

Εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος δείχνουν ότι το λεωφορείο είχε ένα λογότυπο της Regency Buses, μιας περιφερειακής γραμμής λεωφορείων που εξυπηρετεί τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσι και το Κονέκτικατ. Η εταιρία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

I-84 crash New York: Multiple injuries after bus overturns near Wawayanda – NBC New York https://t.co/cmx1XOv465

BREAKING: New York State Police confirm that one person has died in the Orange County, NY bus crash.@aaronkatersky reports after a bus carrying high school students crashed while en route to band camp in Pennsylvania, the school district said. pic.twitter.com/JGXc8GZXQd