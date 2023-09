Συνάντηση Χριστοδουλίδη- Νούλαν για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό Κόσμος 21:57, 21.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημέρωσε την κα Νιούλαντ για τις προσπάθειες που καταβάλλει και για την ανάληψη πρωτοβουλίας, για άρση του αδιεξόδου και για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό.