Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο ενός στρατιώτη στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον αριθμό των θυμάτων τους αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 17 Απριλίου.

Ο 19χρονος Λιέμ Μπεν Χεμό «σκοτώθηκε σε μάχη στον νότιο Λίβανο», σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF, στην οποία επισημαίνεται πως τραυματίστηκε επίσης ένας ισραηλινός στρατιώτης.

Όπως γράφουν οι Times of Israel, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε το πρωί επίθεση με δύο drones-καμικάζι εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή Καντάρα. Το ένα αναχαιτίστηκε, αλλά το δεύτερο εξερράγη κοντά στους στρατιώτες.

