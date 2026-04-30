Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και οι συνεργάτες του συναντήθηκαν χθες με στελέχη του ενεργειακού τομέα για να συζητήσουν μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν ώστε να συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών για μήνες, αν χρειαστεί, και πώς να περιοριστούν οι επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Επίσης, δήλωσε πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από την Ουάσιγκτον στέφθηκε με επιτυχία, με τη CENTCOM να προσθέτει ότι έχουν ανακατευθυνθεί ήδη 42 εμπορικά πλοία που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό, και προέτρεψε την Τεχεράνη να «παραδοθεί» και να καταλήξει σε μια συμφωνία.

Η Τεχεράνη, πάντως, δεν φαίνεται να πτοείται με Ιρανούς αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν «άνευ προηγουμένου δράση» εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός.

Παράλληλα, ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν προέτρεψε τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση, ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ απέρριψε την εκστρατεία οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ. Και ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως η αυτοσυγκράτησή του μέχρι στιγμής «αποσκοπούσε στο να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία».

Στο διπλωματικό επίπεδο, το Πακιστάν ενδέχεται να λάβει την αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση του Ιράν μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγές, αφού ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν πως πρέπει «να λογικευτεί» δημοσιεύοντας μια εικόνα του με ΑΙ που τον δείχνει να κρατά όπλο.

Τηλεφωνική επικοινωνία για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία είχαν χτες ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ηγέτη, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να επαναλαμβάνει πως προσφέρεται να βοηθήσει με τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν.

