Δεκάδες κάτοικοι και επικεφαλής κοινοτήτων στον νότιο Λίβανο, τις οποίες έχει καταλάβει ο ισραηλινός στρατός, συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο της Βηρυτού για να καταγγείλουν τις επιχειρήσεις κατεδάφισης που πραγματοποιούνται εκεί παρά την εκεχειρία.

Από την αρχή του τελευταίου πολέμου του στις 2 Μαρτίου, και παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τη 17η Απριλίου, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του κατεδάφισης στον νότιο Λίβανο και εξακολουθεί να απαγορεύει την επιστροφή των κατοίκων σε περισσότερες από 50 συνοριακές κοινότητες.

«Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε (στα σπίτια μας), όλα έχουν ισοπεδωθεί (…)», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ιμπραΐμ Χάμζα, ηλικίας 60 ετών, δήμαρχος της παράκτιας πόλης Νακούρα.

«Ο ισραηλινός εχθρός είναι παρών στην περιοχή», συμπλήρωσε.

Στο σημείο της καθιστικής διαμαρτυρίας, στην καρδιά της πρωτεύουσας, άνδρες και γυναίκες κρατούσαν σημαίες του Λιβάνου και φωτογραφίες των κατεστραμμένων χωριών τους. Ορισμένοι κράδαιναν πλακάτ όπου αναγραφόταν το ερώτημα: «Πού είναι η κατάπαυση του πυρός;».

Λίγο μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε πως ο στρατός έλαβε οδηγίες «να καταστρέψει τα σπίτια στα παραμεθόρια χωριά, τα οποία χρησιμοποιούνται (…) ως τρομοκρατικά φυλάκια της Χεζμπολάχ (…)».

Περισσότερες από 50.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές στις ισραηλινές επιχειρήσεις σε διάστημα άνω των 6 εβδομάδων πολέμου, είχε αναφέρει την 22α Απριλίου το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας.

Ο Μοχάμεντ Σουχεϊλί, ηλικίας 56 ετών, είναι αξιωματούχος της πόλης Μπιντ Τζμπέιλ (νότια), ένα από τα τελευταία πεδία σύγκρουσης μεταξύ της Χεζμπολάχ και των ισραηλινών δυνάμεων.

«Πρόκειται για μια συστηματική καταστροφή (…). Δεν υπάρχει πλέον ούτε ένα σημάδι ζωής στην πόλη», είπε ο Σουχεϊλί.

Φωτογραφίες που τράβηξε τη 15η Απριλίου το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από την ισραηλινή πλευρά των συνόρων αποκαλύπτουν την έκταση των καταστροφών σε δύο παραμεθόρια χωριά του Λιβάνου, ανάμεσά τους το Μάις αλ Τζαμπάλ.

Κάτοικος αυτού του χωριού, η Χοσν Καμπαλάν έχασε το σπίτι της κατά τη διάρκεια ενός προηγούμενου πολέμου που είχε ακολουθήσει μια εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ το 2023 και 2024.

«Το σπίτι μας χάθηκε (…). Καθόμαστε στα χαλάσματα», λέει αυτή η 55χρονη, περιγράφοντας την επιστροφή της μετά τον τελευταίο πόλεμο.

«Ακόμα και αν χρειαστεί να καθόμαστε στο έδαφος, αυτό που μετρά, είναι το να επιστρέψουμε στη γη μας», τονίζει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.