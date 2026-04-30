Οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές έφτασαν τον Απρίλιο στο υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο από τον Δεκέμβριο, οδηγώντας τη λειτουργία των ρωσικών διυλιστηρίων σε χαμηλά πολλών ετών.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, καταγράφηκαν τουλάχιστον 21 ουκρανικά πλήγματα σε διυλιστήρια, θαλάσσιες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εξαγωγικών τερματικών, και υποδομές αγωγών πετρελαίου στη διάρκεια του μήνα.

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις του με στόχο να περιορίσει τα αυξημένα έσοδα που αποκομίζει η Μόσχα από την άνοδο των τιμών πετρελαίου λόγω του πολέμου με το Ιράν. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει ουκρανικές πολιτικές υποδομές με εκατοντάδες drones και πυραύλους, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε στασιμότητα, με την Ουάσιγκτον να επικεντρώνεται πλέον στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Καταγράφηκαν τουλάχιστον εννέα επιθέσεις στον ρωσικό τομέα επεξεργασίας πετρελαίου τον Απρίλιο, ο μεγαλύτερος αριθμός από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Ως αποτέλεσμα, η μέση λειτουργία των ρωσικών διυλιστηρίων υποχώρησε στα 4,69 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2009, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας OilX.

Η πτώση της επεξεργασίας αργού ασκεί πιέσεις τόσο στην εγχώρια αγορά, όπου η εποχική ζήτηση αυξάνεται, όσο και στις διεθνείς αγορές πετρελαιοειδών, καθώς η Ρωσία αποτελεί βασικό εξαγωγέα ντίζελ. Παράλληλα, τα μειωμένα επίπεδα λειτουργίας περιορίζουν τη δυνατότητα της Μόσχας να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου, η οποία εδώ και μήνες παραμένει σημαντικά κάτω από τα όρια που έχει συμφωνήσει στο πλαίσιο του OPEC+.

Τον Απρίλιο, η Ουκρανία επέστρεψε στη στρατηγική που είχε ακολουθήσει στα τέλη του 2025, πραγματοποιώντας επαναλαμβανόμενα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, σύμφωνα με τα στοιχεία. Η τακτική αυτή μεγιστοποιεί τις ζημιές στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου, καθιστώντας δυσκολότερες και πιο χρονοβόρες τις επισκευές.

Η λειτουργία του μεγάλου διυλιστηρίου της Rosneft στην Τούαψε, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, ανεστάλη μετά από τρεις επιθέσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Οι μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χρειάστηκαν ημέρες για να τεθούν υπό έλεγχο και προκάλεσαν περιβαλλοντική κρίση στην περιοχή.

Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν διαρροές πετρελαιοειδών, μολυσμένες βροχοπτώσεις και υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα, ενώ συνέστησαν στους κατοίκους να αποφεύγουν τη χρήση μη φιλτραρισμένου νερού και τις μετακινήσεις σε εξωτερικούς χώρους.

Παρά τις ζημιές στα διυλιστήρια, η μείωση της επεξεργασίας επέτρεψε στη Ρωσία να αυξήσει τις θαλάσσιες εξαγωγές τον Απρίλιο, καθώς οι επιθέσεις σε λιμάνια υποχώρησαν, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Ωστόσο, η τάση αυτή ενδέχεται να είναι προσωρινή, εφόσον το Κίεβο ξεκινήσει εκ νέου τα πλήγματα σε λιμενικές υποδομές.

Η Ουκρανία έχει εντείνει επίσης τις επιθέσεις στο δίκτυο αγωγών πετρελαίου της Ρωσίας, πλήττοντας τουλάχιστον πέντε αντλιοστάσια τον Απρίλιο. Σε αντίθεση με προηγούμενα χτυπήματα, αυτή τη φορά οι στόχοι βρίσκονταν βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος και όχι κοντά στα δυτικά σύνορα.

Παρά τα πλήγματα, το ανθεκτικό δίκτυο αγωγών της Ρωσίας, που σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, επιτρέπει την ανακατεύθυνση των ροών πετρελαίου, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να μην έχουν προκύψει σοβαρές διαταραχές στην εγχώρια τροφοδοσία.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε μια σύντομη κατάπαυση του πυρός με αφορμή την επέτειο της νίκης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στις 9 Μαΐου, με την Ουκρανία να ζητά διευκρινίσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.





Πηγή: skai.gr

