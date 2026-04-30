«Θα σε καταστρέψω»: 37χρονο στέλεχος της JP Morgan κακοποιούσε σεξουαλικά και απειλούσε υφιστάμενο της 

Αποκαλώντας τον τραπεζίτη με τον ρατσιστικό χαρακτηρισμό «καφέ Ινδό αγόρι» τον απειλούσε για να προβεί μαζί της σε «μη συναινετικές σεξουαλικές πράξεις»

Σκάνδαλο που θυμίζει χολιγουντιανή ταινία, συνταράσσει τη JP Morgan. Στέλεχος του επενδυτικού κολοσσού κατηγορείται ότι μετέτρεψε έναν παντρεμένο Ινδό που προσέλαβε σε προσωπικό της σεξουαλικό σκλάβο. 

Αποκαλώντας τον παντρεμένο τραπεζίτη με τον ρατσιστικό χαρακτηρισμό «καφέ Ινδό αγόρι» η 37χρονη τον απειλούσε για να προβεί μαζί της σε «μη συναινετικές και ταπεινωτικές σεξουαλικές πράξεις»

Το υψηλόβαθμο στέλεχος, τον ανάγκαζε να κάνει σεξ μαζί της και να παίρνει βιάγκρα, ενώ τον απειλούσε να του πάρει τη δουλειά αν δεν συμμορφωνόταν.


Όταν το θύμα είπε όχι, φέρεται να του είπε: «Αν δεν με γ….ς σύντομα, θα σε καταστρέψω. Μην ξεχνάς ποτέ, είσαι η γ....η ιδιοκτησία μου».

«Πιστεύεις πραγματικά ότι η διοίκηση θέλει κάποιο Ινδό αγόρι να ηγείται οργανισμών; Αν δεν κάνεις σεξ μαζί μου απόψε, θα σαμποτάρω την προαγωγή σου» τον εκφόβιζε. 

«Στοιχηματίζω ότι η μικρή σου Ασιάτισσα σύζυγος με το κεφάλι ψαριού δεν έχει αυτά τα κανόνια» ανέφερε δε το στέλεχος της JP Morgan.

Η υπόθεση παίρνει τη δικαστική οδό. Σε μήνυσή του, το θύμα δήλωσε ότι η κακοποίηση ξεκίνησε την άνοιξη του 2024, αφού οι δυο τους άρχισαν να συνεργάζονται. 

Παρά την απροθυμία του, ο ενάγων υπέκυψε σε συνευρέσεις, φοβούμενος αντίποινα από μέρους της. Ωστόσο, οι αρχικές του διαμαρτυρίες ακούστηκαν από έναν μάρτυρα σε διπλανή αίθουσα. 

Η 37χρονη αργότερα παραδέχτηκε ότι νάρκωνε τον υφιστάμενό της με Rohypnol, κοινώς γνωστό «φάρμακο για βιασμό σε ραντεβού», καθώς και με «μια φαρμακευτική ουσία που επιφέρει στύση» (πιθανότατα βιάγκρα), για να διασφαλίσει ότι θα μπορούσε να «αποδώσει» κατά τη διάρκεια των εξαναγκαστικών σεξουαλικών επαφών.

 
