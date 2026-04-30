Αυξήθηκε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σοβαρό

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε από «ουσιαστικό» σε «σοβαρό», πράγμα που σημαίνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να υπάρξει επίθεση σε βρετανικό έδαφος.

Η απόφαση λήφθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση στο βόρειο Λονδίνο όπου μαχαιρώθηκαν δύο άνδρες εβραϊκής καταγωγής, αλλά οι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι δεν βασίστηκαν αποκλειστικά σε αυτό το περιστατικό.

Το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής ελέγχεται από το Κοινό Κέντρο Ανάλυσης Τρομοκρατίας (JTAC) και παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο για περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Κυμαίνεται από «χαμηλό» έως «κρίσιμο».

Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, δήλωσε: «Σήμερα, το εθνικό επίπεδο απειλής έχει αυξηθεί σε «σοβαρό», πράγμα που σημαίνει ότι μια τρομοκρατική επίθεση θεωρείται πολύ πιθανή. Γνωρίζω ότι αυτό θα αποτελέσει πηγή ανησυχίας για πολλούς, ιδιαίτερα μεταξύ της εβραϊκής μας κοινότητας, που έχει υποφέρει τόσα πολλά.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα μια σημαντική αύξηση των επενδύσεων για την προστασία των εβραϊκών μας κοινοτήτων, με χρηματοδότηση ρεκόρ για την αστυνόμευση και την ασφάλεια σε συναγωγές, σχολεία και κοινοτικά κέντρα. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να απαλλάξουμε την κοινωνία από το κακό του αντισημιτισμού.

«Καθώς το επίπεδο απειλής αυξάνεται, προτρέπω όλους να είναι σε εγρήγορση, καθώς ασχολούνται με την καθημερινότητά τους, και να αναφέρουν τυχόν ανησυχίες τους στην αστυνομία».

Πηγή: skai.gr

