«Ένα θέαμα που τρομοκρατεί τον κόσμο»: Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για την καταστροφική συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Οι πρωτοφανείς χτεσινές εικόνες στο Οβάλ Γραφείο με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζέι Ντι Βανς και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς τύπου.

Η συνάντηση περιγράφεται πως «καταστροφική» και «άθλια», με τα διεθνή μέσα να τονίζουν πως ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εξύβριζαν τον Ουκρανό ηγέτη.

Ο Guardian έχει τίτλο απόσπασμα από των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ: «Τζογάρεις με τον 3ο παγκόσμιο πόλεμο», χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ως «καταστροφική», ενώ σημειώνεται πως ο Τραμπ «προήδρευσε μιας από τις μεγαλύτερες διπλωματικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία».

Η Daily Mail χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «ένα θέαμα που θα τρομοκρατήσει τον κόσμο» και ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του «καυγά στο Οβάλ Γραφείο» ένας «εξαγριωμένος Τραμπ ταπεινώνει τον Ζελένσκι σε ζωντανή μετάδοση».

Η Daily Mirror επέλεξε τον τίτλο «σοκ και πόλεμος» ως πρωτοσέλιδο, γράφοντας στους υπότιτλους «ο Τραμπ καταπλήσσει τον κόσμο με χυδαίο παραλήρημα στον Ζελένσκι» και «ο ήρωας της Ουκρανίας αναγκάστηκε να επιστρέψει στην πατρίδα του χωρίς συμφωνία».

Η Daily Telegraph συνόψισε στο πρωτοσέλιδό της την προσέγγιση του Τραμπ και του Βανς προς τον Ουκρανό πρόεδρο: «Κάντε μια συμφωνία ή φεύγουμε». Η εφημερίδα σημειώνεται πως ο Τραμπ είπε πει στον Ζελένσκι να επιστρέψει όταν θα είναι έτοιμος για ειρήνη.

Οι Financial Times κυκλοφορούν με τίτλο «Οι συνομιλίες του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο κατέρρευσαν σε φλόγα οξύτητας», λέγοντας ότι η συμφωνία για τα ορυκτά που πρότεινε ο Τραμπ έμεινε ανυπόγραφη.

Οι Times χαρακτήρισαν τη βραδιά ως «κατάρρευση στο Οβάλ Γραφείο» και σημείωσαν το σχόλιο του Τραμπ στον Ζελένσκι πως «διακινδυνεύει τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο». Στο πρωτοσέλιδό της υπήρχαν τέσσερις φωτογραφίες από τη συνάντηση. Οι τρεις πρώτες έδειχναν τους προέδρους να διαφωνούν, ενώ η τελευταία έδειχνε τον Τραμπ και τον Ζελένσκι να κοιτάζουν ο ένας μακριά από τον άλλον.

Η Sun γράφει πως «Ο ήρωας της Ουκρανίας έπεσε σε ενέδρα« πάνω από τον πρωτοσέλιδο τίτλο «The Fight House», ενώ στο πρωτοσέλιδο έχει την εικόνα του Τραμπ να κουνάει το δάχτυλο στον Ζελένσκι.

Ο Independent ανέφερε ότι «ο Ζελένσκι έπεσε ενέδρα του Τραμπ», αποκαλώντας τη συνάντηση «καταστροφικά κακότροπη σύνοδο κορυφής».

To Associated Press έχει τίτλο «Ο Ζελένσκι αποχωρεί από τον Λευκό Οίκο χωρίς να υπογράψει συμφωνία για ορυκτά μετά την έκρηξη στο Οβάλ Γραφείο».

Αντίστοιχα, το πρώτο θέμα του Reuters αναφέρει: «Τραμπ και Ζελένσκι συγκρούονται, αφήνοντας την Ουκρανία εκτεθειμένη στον πόλεμο με τη Ρωσία».

Το CNN έχει το πρωί ανάλυση με τίτλο «Ο Ζελένσκι θορυβείται για τον προπηλακισμό του από τον Τραμπ και τον Βανς», σημειώνοντας πως «η φλογερή σύγκρουση Τραμπ - Ζελένσκι ήταν η πιο σημαντική στιγμή του πολέμου στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας».

«Ένταση μεταξύ Τραμπ, Βανς και Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο», γράφει η αγγλική έκδοση του France 24.

