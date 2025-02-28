Το παρασκήνιο του ναυαγίου στον Λευκό Οίκο - Πώς ο Τραμπ «έδιωξε» τον Ζελένσκι

Μετά το πρωτοφανές επεισόδιο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος συσκέφθηκε με τους βασικούς του συμβούλους στο Οβάλ Γραφείο.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ συμβουλεύτηκε τον Αντιπρόεδρο Τζέι ντι Βανς, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και άλλους κορυφαίους συνεργάτες του, μετά την δραματική αντιπαράθεση όπου ο ίδιος και ο Βανς κατηγόρησαν τον Ζελένσκι για αχαριστία απέναντι στη βοήθεια των ΗΠΑ.

Τότε, ο Τραμπ αποφάσισε ότι ο Ζελένσκι «δεν ήταν σε θέση να διαπραγματευτεί». Έδωσε εντολή στον Ρούμπιο και στον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Μάικ Βαλτς να μεταφέρουν το μήνυμα: Ήρθε η ώρα ο Ζελένσκι να αποχωρήσει.

Οι Ουκρανοί βρίσκονταν σε ξεχωριστή αίθουσα, κάτι που είναι σύνηθες σε επισκέψεις ξένων ηγετών. Κανονικά, θα επέστρεφαν για γεύμα. Ενώ το φαγητό ήταν έτοιμο και βρισκόταν σε καρότσια σε έναν διάδρομο έξω από το γραφείο της εκπροσώπου Τύπου, οι Ουκρανοί έλαβαν εντολή να φύγουν.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι Ουκρανοί διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν να συνεχιστούν οι συνομιλίες, αλλά η απάντηση ήταν «όχι».

Ο Ζελένσκι αποχώρησε λίγο αργότερα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.