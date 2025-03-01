Ο αμερικανός ηθοποιός Τζιν Χάκμαν εκτιμάται πως πέθανε τη 17η Φεβρουαρίου, δέκα ημέρες προτού βρεθεί νεκρός μαζί με τη σύζυγό του στο σπίτι τους στο Νέο Μεξικό, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι ερευνητές.

Ο 95χρονος σταρ του Χόλιγουντ και η 63χρονη σύζυγός του, η πιανίστρια Μπέτσι Αρακάουα, βρέθηκαν νεκροί την περασμένη Τετάρτη στη Σάντα Φε. Οι αρχές δεν διαπίστωσαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αλλά θεώρησαν τους θανάτους «αρκετά ύποπτους» ώστε να ξεκινήσουν ενδελεχή έρευνα.

Μια αρχική εξέταση του βηματοδότη του Χάκμαν αποκάλυψε ότι «η τελευταία ένδειξη λειτουργίας καταγράφηκε στις 17 Φεβρουαρίου», είπε ο σερίφης της Σάντα Φε, Έινταν Μεντόζα, σε συνέντευξη Τύπου. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν αυτή να ήταν «η τελευταία μέρα της ζωής του», σημείωσε.

Όταν βρέθηκε νεκρό το ζευγάρι, χάπια ήταν σκορπισμένα κοντά στο άψυχο σώμα της Αρακάουα, η οποία εντοπίστηκε στο μπάνιο, με μια θερμάστρα κοντά στο κεφάλι της. Το πτώμα ήταν ήδη σε αποσύνθεση.

Ο Τζιν Χάκμαν βρέθηκε νεκρός στο διπλανό δωμάτιο. Ήταν ντυμένος και δίπλα του ήταν πεσμένα γυαλιά ηλίου.

Το σενάριο δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα «φαίνεται πως αποκλείεται», είπε ο σερίφης. Το είχε προβάλει η κόρη του ζευγαριού σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους, αλλά οι εξετάσεις που έγιναν δεν επιβεβαίωσαν την εκτίμησή της.

Ο σερίφης της Σάντα Φε είπε πως δεν βρέθηκαν τραύματα στις δύο σορούς. «Υποθέτω ότι εάν είχαν πέσει, αν είχαν τραυματιστεί… θα το είχε επισημάνει ο ιατροδικαστής», συμπλήρωσε, χωρίς να διευκρινίσει τι χάπια βρέθηκαν στο σημείο.

Τα τελικά αποτελέσματα της αυτοψίας και των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να καθυστερήσουν αρκετές εβδομάδες.

Η τελευταία εμφάνιση του Τζιν Χάκμαν στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του δημάρχου» (2004), αν και επισήμως ο ηθοποιός ανακοίνωσε την απόσυρσή του το 2008.

Ο Χάκμαν είχε βραβευτεί με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο άνθρωπος από τη Γαλλία» (1971) καθώς και με Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «Οι ασυγχώρητοι» (1992).

Πρώην πεζοναύτης, ο Χάκμαν εμφανίστηκε σε περισσότερες από 80 ταινίες καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις στη διάρκεια της καριέρας του, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960.

Είχε παντρευτεί δύο φορές και απέκτησε τρία παιδιά. Με τη δεύτερη σύζυγό του, την πιανίστρια Μπέτσι Αρακάουα, είχαν παντρευτεί το 1991.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.