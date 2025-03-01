Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ βάρεθηκαν να πληρώνουν τον λογαριασμό για την Ουκρανία

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει διαφορετικές προτεραιότητες από την προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ και θέλει τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, μετά την επεισοδιακή συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εχθές, στο Οβάλ Γραφείο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού δήλωσε ότι ο αμερικανικός λαός είναι «βαρεθεί και κουραστεί να πληρώνει» τον λογαριασμό για την Ουκρανία.

«Αυτός [ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι] αρνείται να δεχθεί την πραγματικότητα αυτού του πολέμου», δήλωσε η Λέβιτ σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. «Συνεχίζεται εδώ και χρόνια, οι συμπατριώτες του πεθαίνουν και οι άνθρωποι που χρηματοδοτούν αυτή την προσπάθεια -ο αμερικανικός λαός- έχουν βαρεθεί και κουραστεί να πληρώνουν αυτόν τον λογαριασμό», σημείωσε.

Ο Ζελένσκι, πρόσθεσε η Λέβιτ, βρίσκεται σε μια «πολύ διαφορετική κατάσταση» τώρα σε σχέση με το 2022, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Τα χαρτιά δεν είναι υπέρ του. Είναι υπέρ του προέδρου Τραμπ», τόνισε και πρόσθεσε ότι ο Τραμπ έχει διαφορετικές προτεραιότητες από ό,τι η προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ και θέλει τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν φαίνεται ότι ο Ζελένσκι το θέλει ακόμα αυτό», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

