Μια μέρα αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ αρνήθηκε ότι αποκάλεσε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι «δικτάτορα», ο Ουκρανός ηγέτης έφτασε στον Λευκό Οίκο για συνάντηση.

Φαινομενικά, η συνάντηση είχε σκοπό να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, με αντάλλαγμα την υπογραφή για την πώληση των ορυκτών σπάνιων γαιών της Ουκρανίας, μιας -εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα περιουσιακά της στοιχεία- συμφωνίας.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι δεν ήταν πρόθυμος να συνεχίσει τη συζήτηση στον εξευτελιστικό βαθμό που απαιτούσε ο Τραμπ. Η συνάντηση, που μεταδόθηκε ζωντανά στον κόσμο, εξελίχθηκε σε έναν αγώνα «ρητορικής» τεσσάρων λεπτών που σίγουρα πρέπει να χαρακτηριστεί ως «το πιο επαίσχυντο θέαμα εξωτερικής πολιτικής στην ιστορία των ΗΠΑ».

Η συνάντηση, η οποία ήταν ξεκάθαρα προσχεδιασμένη, ξεκίνησε με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να απαιτεί από τον Ζελένσκι να είναι πιο ευγνώμων στις ΗΠΑ για τη βοήθειά τους τα τελευταία τρία χρόνια. Οι δύο πιο ισχυροί αιρετοί αξιωματούχοι στη γη έγιναν κατακόκκινοι καθώς φώναζαν στον Ουκρανό ομόλογό τους ότι δεν «σεβόταν» και ότι δεν είπε αρκετά «ευχαριστώ». Του είπαν ότι «δεν είχε χαρτιά» να παίξει στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Απαίτησαν να υπογράψει αμέσως μια ειρηνευτική συμφωνία, υποτίθεται, που δεν περιλάμβανε αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας. Τον κατηγόρησαν ότι ήθελε να ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Του είπαν ότι είχε ήδη μιλήσει πάρα πολύ και έπρεπε να είναι ήσυχος. Και τον χλεύασαν που τόλμησε να απαντήσει ότι, ενώ ο πόλεμος ήταν το πρόβλημα της Ουκρανίας σήμερα, θα γινόταν της Αμερικής αν δεν σταματούσαν οι επεκτατικοί στόχοι της Ρωσίας και ότι η Ουκρανία είχε υπογράψει πολλές συμφωνίες με τη Ρωσία, οι οποίες στη συνέχεια παραβιάστηκαν από τη Μόσχα.

Όταν ο Ζελένσκι κάλεσε τον Βανς στην Ουκρανία, ο Βανς είπε ότι οργανώνει «περιοδείες προπαγάνδας». Όταν ο Ζελένσκι προειδοποίησε για τους κινδύνους για την Αμερική εάν επιβραβευόταν η ρωσική επιθετικότητα και την πιθανότητα να τεθούν τελικά άμεσα σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ, ο Τραμπ του φώναξε επειδή τόλμησε να προτείνει ότι γνώριζε για τη θέση της Αμερικής.

Από την εισβολή της Ρωσίας, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δημιουργήσει επιμελώς έναν παγκόσμιο συνασπισμό για να περιορίσουν τους στόχους του Πούτιν στην Ουκρανία. Τώρα, ο Ζελένσκι φτάνει στο Οβάλ Γραφείο μόνο για να τον «μειώσει» ο Τραμπ μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες παγκόσμιων δικτύων και να του πει «κάντε μια συμφωνία αλλιώς θα βγούμε». Αφού ο Τραμπ έβγαλε τον Ζελένσκι έξω από τον Λευκό Οίκο - τον συνόδευσε πραγματικά έξω - δημοσίευσε στο Διαδίκτυο: «Επιστρέψτε όταν είστε έτοιμοι για ειρήνη».

Εν τω μεταξύ, τα ανώτερα στελέχη του GOP δείχνουν να εξοργίζονται από αυτή την επαίσχυντη αντιπαράθεση. Ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ ​​φώναξε: «Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Τραμπ που υπερασπίζεστε την Αμερική». Η εκπρόσωπος Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν δήλωσε: «Το να βάλεις τον Ζελένσκι στη θέση του ενώ δεν σέβεται τις ΗΠΑ στο Οβάλ Γραφείο περνά ακριβώς το μήνυμα για αυτό που πρέπει να μοιάζει η αμερικανική ηγεσία». Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, μια υποτιθέμενη φωνή της κοινής λογικής της εξωτερικής πολιτικής στο GOP, κάλεσε αμέσως τον Ζελένσκι να παραιτηθεί.

Σήμερα στον Λευκό Οίκο, σηματοδοτήθηκε μια πλήρης άνθηση μιας ναζιστικής εξωτερικής πολιτικής, που υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο μέρος της μηχανής του GOP. Μιας πολιτικής κατά την οποία οι σύμμαχοι πρέπει να ταπεινωθούν και να υποβιβαστούν «σε ικέτες υποτελείς». Όπου η ταπείνωση γίνεται καθοριστικό μέρος της διπλωματίας. Όπου καμία συμφωνία ή συμμαχία ή συνθήκη δεν αξίζει και όπου οι ηθικές αξίες εξαιρούνται εντελώς από τον λογισμό της εξωτερικής πολιτικής.

Το ΝΑΤΟ μπορεί να υπάρχει ακόμα επίσημα, αλλά στην πράξη τα έκτακτα γεγονότα του σήμερα σηματοδοτούν σίγουρα το θάνατο της υπερατλαντικής συμμαχίας. Κανένας Ευρωπαίος ηγέτης με το σωστό μυαλό του δεν θα μπορούσε να περιμένει ότι η Αμερική θα έρθει για βοήθεια σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί. Ομοίως, κανένας ηγέτης στην Ασία δεν μπορεί ρεαλιστικά να περιμένει από τον Τραμπ να έρθει σε βοήθεια σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα. Οι συνέπειες της σημερινής συνάντησης πιθανότατα θα είναι τεράστιες τα επόμενα χρόνια - από την εκ νέου στρατιωτικοποίηση και τη διάδοση των πυρηνικών όπλων έως τους αναδυόμενους περιφερειακούς πολέμους.

Ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social ότι ο Ζελένσκι «δεν σεβάστηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο πολύτιμο Οβάλ Γραφείο του». Στην πραγματικότητα, ο καθένας που παρακολουθούσε αυτά τα γεγονότα, μπορεί να συνειδητοποιήσει εύκολα ότι ο Τραμπ και ο Βανς ήταν αυτοί που ουσιαστικά «αφόδευαν στο δικό τους χαλί». Είναι απλά αδύνατο να φανταστεί κανείς μια πιο επαίσχυντη κατάχρηση του Λευκού Οίκου και όλης της τεράστιας εξουσίας που συνοδεύει το προεδρικό γραφείο από το θέαμα που παρουσίασαν Τραμπ και Βανς σήμερα. Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς μεγαλύτερη προδοσία μιας χώρας από έναν ηγέτη που ενθαρρύνθηκε από τις ΗΠΑ να αντισταθεί στις επιθέσεις της Ρωσίας και που τώρα, με τη δημόσια ρητορική του υποβιβάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: thenation.com

