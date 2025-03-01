Ο Ζελένσκι δεν θεωρεί ότι οφείλει να ζητήσει «συγγνώμη» στον Τραμπ

Λίγες ώρες μετά την επεισοδιακή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στο Fox News πως δεν θεωρεί ότι οφείλει να ζητήσει «συγγνώμη» από τον αμερικανό ομόλογό του.

«Σέβομαι τον πρόεδρο (Τραμπ) και σέβομαι τον αμερικανικό λαό», είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, υποστηρίζοντας ότι είχε μια «ανοικτή και πολύ ειλικρινή» συζήτηση με τον αμερικανό πρόεδρο.

«Κανείς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος περισσότερο από εμάς», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, τρία χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα του.

Υπογράμμισε πως επιθυμία του είναι ο πρόεδρος Τραμπ να σταθεί περισσότερο στο πλευρό της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε πως χωρίς την αμερικανική βοήθεια, θα ήταν «δύσκολο» για τη χώρα του να αμυνθεί απέναντι στους ρώσους εισβολείς.

Εξάλλου, σε ανάρτησή του στο X, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξή τους, τονίζοντας ότι η χώρα του αγωνίζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Εργαζόμαστε ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε χαρακτηριστικά, αμέσως μετά τη σύγκρουση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

