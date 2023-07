Εκτελέστηκε 45χρονη στη Σιγκαπούρη - Η πρώτη εκτέλεση έπειτα από 20 χρόνια Κόσμος 08:02, 28.07.2023 linkedin

Είχε καταδικαστεί για διακίνηση 30,72 γραμμαρίων ηρωίνης, ποσότητας διπλάσιας από αυτήν που επισύρει την εσχάτη των ποινών δυνάμει της νομοθεσίας στη Σιγκαπούρη