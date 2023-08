Έλβις Πρίσλεϊ: 46 χρόνια από τον θάνατό του, ο «Βασιλιάς» είναι ακόμα εδώ

Σαν σήμερα, στις 16 Αυγούστου 1977 ο Έλβις Πρίσλεϊ πέθανε σε ηλικία μόλις 42 ετών, προκαλώντας παγκόσμιο πένθος

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, χιλιάδες κόσμου αναμένεται να συγκεντρωθούν σήμερα (αλλά και όλη αυτή την εβδομάδα) στο Μέμφις του Τενεσί για να θυμηθούν και να τιμήσουν το «φαινόμενο» Έλβις Πρίσλεϊ, τον τραγουδιστή-ίνδαλμα που πέθανε σαν σήμερα το 1977, σε ηλικία 42 ετών.

Γνωστός ως «ο Βασιλιάς του Ροκ εντ Ρολ» ή απλώς «ο Βασιλιάς», ο Έλβις Άαρον Πρίσλεϊ (Elvis Aaron Presley) θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία του θεάματος, με επιτυχίες διαχρονικές όπως το "Hound Dog" (κυνηγόσκυλο), που σκανδάλισε το σεμνότυφο κοινό της εποχής με το τολμηρό κούνημα των γοφών του, το Suspicious Minds αλλά και τα ρομαντικά Always on my mind και I can't help falling in love with you.

Στις 16 Αυγούστου 1977 στο Μέμφις του Τενεσί, ο Πρίσλεϊ βρέθηκε από τη μνηστή του, Τζίντζερ Όλντεν, ξαπλωμένος στο πάτωμα στο σπίτι του στο κτήμα Γρέισλαντ.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Baptist Memorial όπου και στις 3:30 μ.μ. ανακοινώθηκε ο θάνατος του, σε ηλικία 42 ετών. Σε μια συνέντευξη τύπου που δόθηκε αργότερα, οι γιατροί ανακοίνωσαν πως ο θάνατος επήλθε από καρδιακή αρρυθμία, η οποία προκλήθηκε από μεγάλη δόση ναρκωτικών.

Η κηδεία του Πρίσλεϊ ήταν εθνικό γεγονός, το οποίο παρακολούθησαν φίλοι, θαυμαστές του και δημοσιογράφοι.

Υπολογίζεται ότι 500.000 άνθρωποι, καθώς και 1.000 αστυνομικοί και 300 εθνοφύλακες παρατάχθηκαν στους δρόμους του Μέμφις καθώς ο «Βασιλιάς» τους διέσχιζε για τελευταία φορά.

Η ταφή του αρχικά έγινε στο νεκροταφείο του Φόρεστ Χιλ στο Μέμφις, δίπλα από τη μητέρα του, αλλά για λόγους ασφαλείας οι σωροί μεταφέρθηκαν στη Γρέισλαντ. Μετά το θάνατο του άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες φημολογίες, από τον τρόπο με τον οποίο πέθανε μέχρι και το αν βρίσκεται ακόμη στη ζωή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.