Σοκ στη Γαλλία από τις λεπτομέρειες άγριου βιασμού 29χρονης από 18χρονο Κόσμος 08:39, 16.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για να σωθεί η ζωή της και βρίσκεται σε κώμα - Συνελήφθη ο δράστης