Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, προκάλεσε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε αγώνα ένας εναντίον ενός.

Όπως έγραψε στο Twitter «με το παρόν προκαλώ τον Πούτιν σε μονονομαχία», γράφοντας το όνομα του Ρώσου προέδρου στα ρωσικά.

Ο Μασκ πρόσθεσε, επίσης, ότι το διακύβευμα είναι η «Ουκρανία».

Σε ένα επόμενο tweet που απευθύνθηκε στον επίσημο λογαριασμό του προέδρου της Ρωσίας στο Twitter έγραψε: «Συμφωνείτε με αυτόν τον αγώνα;»

Στη συνέχεια απαντώντας σε σχόλια κάτω από την ανάρτησή του είπε ότι «αν ο Πούτιν μπορούσε τόσο εύκολα να ταπεινώσει τη Δύση, τότε θα δεχόταν την πρόκληση. Αλλά δεν θα το κάνει.»

