Πώς γίνεσαι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου; Μάλλον δεν είναι κάτι που μπορεί να πετύχει ο οποιοσδήποτε, όμως ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει την επενδυτική συμβουλή του Έλον Μασκ.

Όπως φαίνεται, ο CEO της Tesla και νέος ιδιοκτήτης του Twitter ακολουθεί μια επενδυτική στρατηγική «παλιάς σχολής» που θυμίζει πολύ το στυλ του θρυλικού μεγαλοεπενδυτή Γουόρεν Μπάφετ (παρότι οι δυο τους κατά τα άλλα διαφωνούν σε πολλά).

«Επειδή με ρωτάνε συχνά: Αγοράστε μετοχές σε διάφορες εταιρείες που φτιάχνουν προϊόντα και υπηρεσίες στις οποίες πιστεύετε. Πουλήστε μόνο εάν θεωρείτε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους πηγαίνουν χειρότερα. Μην πανικοβάλλεστε, όταν η αγορά πανικοβάλλεται», έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

Since I’ve been asked a lot:



Buy stock in several companies that make products & services that *you* believe in.



Only sell if you think their products & services are trending worse. Don’t panic when the market does.



This will serve you well in the long-term.