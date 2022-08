Το άσπρο...μαύρο από τον Ακάρ: «Η Ελλάδα κάτι σκαρώνει εναντίον της Τουρκίας»

Το...άσπρο μαύρο επιχειρεί να κάνει για μια ακόμα φορά η Άγκυρα αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τον υπουργό Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ να κατηγορεί την Ελλάδα ότι «κάτι σκαρώνει» σε βάρος της Τουρκίας, όπως αναφέρει το Anadolu στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter. Καλεί δε την Αθήνα να ενεργήσει με βάση τις «σχέσεις καλής γειτονίας».

«Η Αθήνα σκαρώνει κάτι εναντίον της Άγκυρας, καθώς πενταπλασιάζει τον αμυντικό προϋπολογισμό της», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν θα είναι αρκετό απέναντι στις τουρκικές δυνάμεις».

Athens 'up to something' against Ankara amid 5-fold surge in defense budget, says National Defense Minister Akar, vowing this will not be enough against Turkish forces, Türkiye